La Policía de Santander denuncia a 41 personas por beber en la calle, a 15 por la mascarilla y a tres bares

Detenido un joven por reaccionar violentamente contra los agentes que le iban a identificar tras una pelea, dejando heridos a dos de ellos

La Policía Local de Santander ha denunciado este fin de semana a 41 personas por beber en la calle, a 15 por no usar la mascarilla cuando no hay distancia y a tres establecimientos hosteleros por no cumplir la normativa.

Concretamente, de los tres bares, dos de ellos fueron denunciados por saltarse las normas Covid, uno de la calle Isaac Peral por no desinfectar los elementos de la terraza y carecer de gel hidroalcohólico y otro, de la calle Joaquín Costa, por permitir a varios clinetes permanecer de pie y consumiendo en la terraza del local, para la que además no presentó autorización.

El restante local fue denunciado por molestar al vecindario con música alta, no presentar la licencia de apertura y no tener visible el carte anunciador de la misma.

Los agentes denunciaron también por molestar a los vecinos a los responsables de siete viviendas y de un local en los que había fiestas caseras. Lo mismo ocurrió con otra persona que iba por la calle con un altavoz portátil y música a "gran volumen".

DETENIDO POR ATENTADO CONTRA AGENTE DE LA AUTORIDAD

Por otra parte, la Policía detuvo en la madrugada del domingo a un joven de 32 años por reaccionar de forma violenta contra los agentes que le iban a identificar después de haber tenido una pelea en un bar y haber tenido que ser sacado fuera por el portero.

Cuando iba a ser identificado, el joven se abanlanzó contra los agentes, "lanzándoles manotazos y patadas", ha relatado en un comunicado la Policía Local.

El joven tuvo que ser reducido y detenido, a lo que opuso un "fuerte resistencia". Se instruyeron diligencias por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad. Dos de los agentes resultaron heridos a consecuencia de la intervención, necesitando atención sanitaria.

Por otra parte, la Policía Local también instruyó diligencias, en calidad de investigados no detenidos, contra tres conductores por sendos delitos contra la seguridad vial.

Uno de ellos conducía sin tener carné y con la ITV caducada, otro triplicó la prueba de la alcoholemia y otro por negarse a hacerla correctamente.

Concretamente, en este último caso, el conductor fue observado conduciendo el sábado por la noche circulando de manera irregular por la calle Marqués de la Hermida, "efectuando cambios de trayectoria sin motivo aparente".

Ante este comportamienrto, los agentes le pidieron realizasr la prueba de la alcoholemia que "no pudo hacerse correctamente tras no realizar los diferentres intentos a los que se le sometió de forma completa".