La Policía de Navarra confirma ante el juez que Ghali salió de España sin pasaporte

La Jefatura Superior de Policía de Navarra ha asegurado al titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, salió del aeropuerto de Pamplona-Noain con destino a Argelia sin pasaporte ni documentación que acreditara su identidad.

En un informe de 30 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Policía ha explicado al juez instructor Rafael Lasala que a Ghali "se le permitió la salida del territorio nacional por tratarse de una salida voluntaria", en virtud del Reglamento de Extranjería que establece que se puede abandonar el país "con documentación defectuosa o incluso sin ella" si no existe prohibición ni impedimento alguno a juicio de los servicios policiales de control.

La Policía ha respondido así a la petición del juzgado del pasado 25 de agosto por la que se requería "información sobre determinadas circunstancias" relativas a la salida de España del líder polisario. El magistrado instructor acordó la práctica de diligencias por solicitud del abogado Antonio Urdiales, que ejerce la acusación particular en la causa en la que se investiga al líder polisario por un presunto delito de falsedad documental.

Según recoge el informe, Ghali llegó al aeropuerto en una "ambulancia medicalizada" acompañado de quien manifestó ser su "médico personal". "La ambulancia accedió por la puerta norte del aeropuerto y estacionó en el interior, a pie de pista, sin que el paciente y su acompañante abandonasen en momento alguno la ambulancia", detalla el informe.

Los agentes han precisado que posteriormente llegaron otras dos personas que esperaron en el exterior y luego "transitaron de forma puntual" por la Sala de Autoridades para dirigirse a la ambulancia. Funcionarios de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Pamplona procedieron a las pertinentes identificaciones de todas las personas que iban a embarcar el avión, "como es habitual en cualquier vuelo que aterriza o despega del mencionado aeropuerto".

En el informe aportado al juzgado se identifican a tres personas: una con pasaporte argelino y visado francés, una con pasaporte español y otra con "pasaporte expedido por España con nacionalidad apátrida", que además aportó NIE.

"La cuarta persona, que accedió al recinto aeroportuario en una ambulancia, manifestó que no poseía documentación, tratándose de Brahim Ghali, afirmando ser efectivamente Brahim Ghali", identidad que fue "corroborada" por quien se presentó como su médico personal.

El líder del Frente Polisario salió de España la madrugada del 2 de junio rumbo a Argelia, después de comparecer ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. El instructor de la Audiencia Nacional no dictó ninguna medida cautelar al no ver indicios de delito que apuntaran a Ghali.

Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) cobraron impulso cuando se supo que estaba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Declaraciones

En el marco de las diligencias que se siguen en Zaragoza, el juez instructor ha dictado providencia con fecha 1 de septiembre, a la que también ha tenido acceso Europa Press, para fijar fecha para la declaración del exjefe de gabinete del Ministerio de Exteriores Camilo Villarino, quien en un principio estaba citado para esta semana, pero finalmente vio aplazada su comparecencia.

Así, según el nuevo calendario, Villarino deberá acudir al juzgado para comparecer en calidad de investigado el próximo 13 de septiembre, a las 12.00 horas.

En la misma providencia, el juez ha acordado permitir que la Abogacía del Estado se persone en la causa y que asuma la defensa del exjefe de gabinete de Arancha González Laya.

Fuentes jurídicas han informado a Europa Press que ese mismo día también está citado a declarar, pero en calidad de testigo, el teniente general y segundo jefe de Estado Mayor del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez.

Según precisó el magistrado la primera vez que acordó su citación, no se le llama como investigado porque "no constan indicios de que supiera que la persona que llegaba a España tuviera o no pasaporte diplomático o estuviera exento por cualquier causa del control de pasaporte y de aduana".

El jefe de la oficina de la presidenta de La Rioja, Eliseo Sastre, también comparecerá como testigo, en fecha todavía por determinar. La acusación ha pedido que también acuda a prestar declaración el secretario general técnico en el Ministerio de Asuntos Exteriores, José María Muriel Palomino.