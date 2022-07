La Policía Nacional refuerza la seguridad este fin de semana por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional realizará un refuerzo de efectivos para dar cobertura a los carnavales que se celebrarán este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria, según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

De esta manera, el dispositivo estará reforzado con 150 agentes de unidades especializadas como la UIP (Unidad de Intervención Policial), UPR (Unidad Prevención y reacción) GOR (Grupo Operativo de Respuesta), Medios Aéreos, Guías Caninos, Unidad de Subsuelo, TEDAX-NRBQ y GAC (Grupo de Atención al Ciudadano).

Por otro lado, la Policía recomienda a las personas que acudan al Carnaval que se lleve lo estrictamente necesario y no perder nunca de vista sus pertenencias, no dejar objetos a la vista si se acude en un coche particular o proteger sus aparatos electrónicos, bolsos, carteras en lugares de espaciamiento y en grandes aglomeraciones.

Mientras, en el transporte público se insta a mantener el bolso cerrado hacia delante y utilizar los bolsillos delanteros, tener especial cuidado cuando se saque dinero de los cajeros automáticos y no llevar objetos potencialmente peligrosos.

Finalmente, la Jefatura ha señalado que ante cualquier incidencia hay que dirigirse a los agentes policiales que se encuentren de servicio o a través del teléfono 091.