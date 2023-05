La Policía Nacional recomienda acudir con tiempo "suficiente" al Estadio Gran Canaria para evitar aglomeraciones

La Policía Nacional ha recomendado a quienes este sábado vayan a ir al Estadio Gran Canaria a ver el partido de fútbol que disputarán los equipos de la U.D. Las Palmas y el Deportivo Alavés acudir con "tiempo suficiente" para evitar aglomeraciones.

Este evento deportivo, en el que ambos equipos se juegan el subir a la categoría de Primera División del fútbol español, contará con un dispositivo de seguridad que tiene como fin garantizar el normal desarrollo del encuentro, así como la seguridad ciudadana ante la gran afluencia de público que se espera tanto en el estadio como en sus alrededores, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Con dicho objetivo, el dispositivo de seguridad por parte de la Policía Nacional estará compuesto por agentes de las diferentes brigadas provinciales de Las Palmas, además de funcionarios de la Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Grupo Operativo de Respuesta (GOR), Unidad Especial de Guías Caninos, Unidad Especial de Subsuelo, TEDAX-NRBQ y medios aéreos, todos ellos coordinados a través de la Sala Operativa CIMACC 091.

Por último, la Policía Nacional recomienda mantener las pertenencias siempre a la vista, el bolso cerrado, hacia delante y utilizando los bolsillos delanteros, si bien matiza que se lleve solo lo imprescindible.

Así como no acudir al estadio con objetos contundentes o potencialmente peligrosos, mientras que si asiste a la zona del encuentro en su vehículo particular, no dejar objetos de valor o llamativos a la vista, y estacionar en zonas transitadas e iluminadas, evitando en la medida de la posible zonas descampadas y alejadas del centros urbanos.

Una vez en el interior del estadio, aconsejan dejar libres los accesos y salidas de emergencias para facilitar la evacuación en caso de ser necesario, así como piden poner en conocimiento de la Policía Nacional, ya sea a través de agentes o del 091, si observan algún tipo de incidente.

Finalmente, cuando concluya el partido se recomienda evitar las multitudes en los alrededores, así como ir a cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo en los alrededores de la zona o donde pueda haber mucha gente observando.

Se trata, subrayan, de un evento deportivo donde deber prevalecer el respeto y la cordialidad entre las aficiones.