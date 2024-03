La Policía Nacional comienza a desalojar los exteriores de La Aljafería

La unidad de Intervención de la Policía Nacional ha comenzado a desalojar los exteriores del Palacio de La Aljafería, donde las Cortes de Aragón celebran sesión plenaria.

Así lo ha indicado la presidenta del Parlamento autonómico, Marta Fernández, al Pleno de las Cortes tras hablar con la Delegación del Gobierno en Aragón y la Jefatura Superior de Policía.

"Han empezado a desalojar, terminaremos el Pleno con normalidad y, si no han desalojado, no podremos salir hasta que no den nueva orden", ha dicho Fernández.