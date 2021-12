El policía municipal de Boecillo que ejerció como jefe de Mantenimiento recuerda que "nadie trabaja gratis"

Tiene recurridas por vía contenciosa 6.400 euros en horas extra que aún le adeuda el Ayuntamiento de la localidad

El exagente de la Policía Municipal de Boecillo R.A, quien durante casi catorce meses ejerció como jefe de Mantenimiento en el Ayuntamiento en dicha localidad vallisoletana, ha advertido este martes de que la disponibilidad implícita de su nuevo cometido no suponía "trabajar gratis" las horas extra y ha asegurado que la única nómina que percibía era en concepto de funcionario policial, lo que, según ha precisado una administrativa municipal, supuso un ahorro mensual de unos 500 euros para las arcas municipales.

La declaración del ya expolicía municipal de Boecillo, en calidad de testigo, ha centrado buena parte de la segunda jornada del juicio iniciado el lunes en la Audiencia de Valladolid contra la que fuera regidora del municipio entre 2015 y 2019, M.A.R.B, a la que Fiscalía y el propio Consistorio, en calidad de acusación particular, solicitan penas de cuatro y ocho años de cárcel, respectivamente, por delitos de prevaricación y malversación, en parte por haber autorizado que el funcionario R.A. ejerciera, a través de la figura de la atribución de funciones, el cometido propio de un laboral, concretamente el de jefe de Mantenimiento.

Al respecto, el aludido, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha relatado que, una vez despedido su antecesor en el cargo tras cometer un delito grave, vio muy atractivo asumir la jefatura de Mantenimiento, en lugar de seguir como policía local, tanto por sus conocimientos varios de mecánica como por motivos personales, entre ellos gozar de una jornada de ocho de la mañana a tres de la tarde que le permitiera dar de cenar y acostar a su hijo pequeño.

"Soy de los que piensa que un trabajo no tiene por qué ser el mismo para toda la vida, además de que el nuevo cargo, al frente de un equipo de entre diez y veinte personas para solucionar problemas esenciales del municipio, me parecía uno de los más importantes del Ayuntamiento", ha destacado R.A. para justificar por qué aceptó el puesto a pesar de que siguió cobrando como policía municipal y tan solo percibió parte de las horas extra que hizo en su nuevo cometido.

Aunque las acusaciones entienden que esas horas extra son ilegales, tal y como también consideraron en su momento el secretario y el interventor municipales en distintos informes, R.A. ve de justicia que percibiera tales complementos y de hecho ha recordado que aún el Ayuntamiento la adeuda un total de 6.400 euros en ese concepto que tiene recurridos en vía contencioso administrativa.

"Nunca creí que mi atribución de funciones fuera ilegal, y aunque tenía disponibilidad, eso no supone que cuando hiciera unas horas extra no me las tuvieran que pagar. Nadie trabaja gratis", ha aseverado el expolicía municipal, quien, respecto de la reparación del Puente del Peregrino y la construcción de un cobertizo anexo a una nave municipal, obras que los acusadores consideran que no siguieron el trámite administrativo correspondiente, ha exculpado a la regidora tras asegurar que en el primer caso se hicieron por encargo del arquitecto municipal y en el segundo por su propia iniciativa con el fin de poner a cubierto maquinaria municipal que hasta entonces se hallaba a la intemperie.

LA ACOSADA Y SU SUPUESTO ACOSADOR

A modo de anécdota, la jornada, centrada en testigos de la defensa, ha contado también con la participación de la administrativa de Recursos Humanos y Subvenciones de Boecillo, A.S.M, cuya declaración, también en favor de la ya exalcaldesa del municipio, ha sido seguida con atención desde el banco del público por el secretario municipal, quien fue denunciado en su día por dicha funcionaria por un supuesto acoso y cuyo juicio está a punto de celebrarse.

La testigo, al igual de lo que la exalcaldesa declarara el primer día del juicio, ha relatado que la asignación al policía del cargo de Jefe de Mantenimiento, sin que ningún otro trabajador del Consistorio lo hubiera solicitado, se realizó a través de la figura de la atribución de funciones debido a la urgente necesidad de cubrir un puesto esencial y que para ello aconsejó realizar la consulta pertinente ante las dudas de que personal funcionario pudiera realizar tareas propias de un personal laboral.

Fue entonces cuando se solicitó el informe a la empresa Nutco, una asesoría privada en la que la entonces alcaldesa tenía más confianza que en su propio secretario municipal--la acusada ha reconocido las malas relaciones que había entre ambos--y entonces obtuvieron el informe favorable.

"Me dijeron que la propuesta de resolución de Nutco la había elaborado un abogado", ha asegurado la administrativa, quien, sin embargo, no ha sido muy precisa a la hora de recordar si ese informe fue antes o después de los reparos del secretario e interventor, aunque sí ha precisado que el hecho de que el responsable de Mantenimiento siguiera cobrando como policía municipal supuso un ahorro de unos 500 euros para el Consistorio.

También ha testificado la responsable en Castilla y León de Elsamex, la empresa que ejecutó la reparación de la red de abastecimiento de la urbanización El Fillo, con un coste de unos 36.000 euros, IVA incluido, que se realizó sin proyecto y con una mera "aceptación verbal, sin certificación y con tan solo una factura por trabajos ejecutados".

Pese a ello, la delegada de la empresa ha explicado que la obra tuvo que acometerse con urgencia debido a que cuando se excavó una zanja de tres metros de profundidad para reparar la red de saneamiento, se descubrió entonces que también la de abastecimiento se encontraba "destrozada" y en algunos tramos había fibrocemento, un material de riesgo cancerígeno.

"Vimos además que ninguna las llaves de la red de abastecimiento cerraba, con lo que cada vez que había una fuga no se podía cortar un tramo y todos los vecinos del pueblo se quedaban sin agua. No tenía sentido reparar el saneamiento y rellenar la zanja sin hacer lo propio con la de abastecimiento, no era lógico, de ahí que lo trasladáramos al director de la obra nombrado por el Ayuntamiento y se acordó acometer simultáneamente las dos obras", ha incidido R.G, quien también ha subrayado la urgencia de las obras porque la zanja no se podía tener abierta mucho tiempo ante el riesgo de caída en ella de los vecinos.

En su argumentación de la idoneidad de los trabajos, la responsable de Elsamex también ha añadido que la reparación del abastecimiento, al unísono con el saneamiento, supuso un importante ahorro para el Ayuntamiento de Boecillo ya que se excluyeron en la segunda obra los gastos de excavación y demolición.

El juicio continuará, en principio, hasta el próximo jueves.