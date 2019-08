Policía de Melilla alerta de entrada de menas con padres para ser abandonados

La Policía Local de Melilla ha advertido de que "de forma alarmante" se sigue produciendo el acceso a la ciudad autónoma de menores extranjeros no acompañados (menas) con su documentación y acompañados por sus padres o familiares para, después, ser abandonados y dar lugar a su acogida por los servicios sociales de la Ciudad Autónoma.

El anterior Gobierno de Melilla ya alertó de que se estaba produciendo esta situación: las familias marroquíes que viven en las cercanías de Melilla aprovechan que no necesitan visado para acceder a territorio nacional con el objetivo de dejar a sus hijos.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado de que esta forma de entrada de los menas se ha seguido produciendo en julio, tal y como ha podido constatar el Grupo de Menores (Grumen) de este cuerpo de seguridad.

La mayoría de estos menores proceden de las zonas de Marruecos limítrofes con Melilla, en la provincia de Nador, cuyos habitantes pueden acceder a la ciudad autónoma sin necesidad de visado, en virtud del Tratado de Buena Vecindad.

La Policía Local ha subrayado de que "esta práctica está siendo habitual últimamente por parte de los progenitores" y ha advertido de que supone "un ilícito penal de abandono del menor, así como el incumplimiento de los deberes familiares", lo que conlleva la detención de los autores, en este caso los padres o progenitores de los menores.

En este sentido, ha informado de que el pasado 2 de agosto detuvo a una mujer marroquí de 39 años como presunta autora de un delito de incumplimiento de las obligaciones familiares.

Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de la Jefatura de Policía Local, donde esta mujer había abandonado a sus hijos de 10 y 6 años para que fueran ingresados en un centro de acogida.

La Policía Local pudo localizar a la madre de los niños, a la que advirtieron de que estaba incurriendo en un delito de incumplimiento de sus obligaciones familiares.

No obstante, la mujer manifestó que no tenía medios ni recursos económicos y que no se iba a hacer cargo de los niños, por lo que los agentes la detuvieron.