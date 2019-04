La Policía localiza a más de 100 menores que se hacían vídeos sexuales para conseguir más "likes"

Agentes de la Policía Nacional han identificado a más de 100 menores de edad que habían publicado en redes sociales vídeos autoproducidos de contenido sexual. Se trata del primer macrooperativo de la Policía Nacional contra la difusión de material de contenido sexual infantil autoproducido. Las publicaciones de imágenes comprometidas se hacían a través de sus cuentas particulares en los distintos perfiles de Instagram, Periscope, Twitter, o Youtube; donde los propios menores eran los protagonistas. Las imágenes corresponden a menores de entre 2 y 13 años de edad y los motivos de publicación, entre los más mayores, eran la búsqueda de seguidores para sus canales de Youtube y más likes en sus publicaciones. La Policía Nacional recomienda a los internautas que si reciben por cualquier medio un material de este tipo: no lo comparta, denúncienlo de forma privada a denuncias.pornografia.infantil@policia.es.

Vídeos en el baño o en la habitación

Gracias a la colaboración permanente de los investigadores con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos se tuvo conocimiento de los hechos constitutivos de los distintos delitos relacionados con la distribución de pornografía infantil en Internet y que se están cometiendo en nuestro país. Con esta información, los agentes desde comienzos del año 2018 detectaron gran cantidad de publicaciones de material de explotación sexual infantil en diversas redes sociales como Instagram, Periscope, Twitter o Youtube.

Tras varias pesquisas, los policías verificaron que las publicaciones habían sido realizadas por los propios menores que protagonizaban los vídeos y que utilizaban sus cuentas particulares para difundir las imágenes. Los menores identificados aprovechaban los momentos de intimidad en sus domicilios para grabar las imágenes con un alto contenido sexual, donde aparecían en muchos casos junto a amigos o familiares de su misma edad.

Los policías comprobaron que en su mayoría el único motivo de su publicación era la falta de conciencia de los niños y niñas, que únicamente buscaban conseguir nuevos seguidores para sus canales de Youtube y más likes en sus publicaciones. Sin embargo, se han detectado casos, en el marco de la investigación, en los que varios adultos habían contactado con ellos solicitándoles estos vídeos a cambio de diferentes contraprestaciones.

Desconocimiento de la actividad online de los menores

Los padres de los menores eran conocedores de que sus hijos eran usuarios de determinadas plataformas de comunicación, pero no eran conscientes de su actividad real en las mismas. En algunos casos los identificados eran de muy corta edad, encontrándose vídeos en los que aparecían niños de entre los 2 y 5 años, siendo sus familiares más cercanos los responsables de estas grabaciones en las que se podía ver a los menores desnudos o semidesnudos. Aunque este tipo de material grabado por los familiares había sido producido en un entorno familiar y lúdico, los niños que aparecen en ellos quedaban expuestos y al alcance de terceros una vez fueron publicados en las redes sociales.

En esta operación han quedado plenamente identificados 110 menores, entre 2 y 13 años de edad, y se continúan las gestiones de identificación de otra veintena de niños por todo el territorio nacional.

La Policía Nacional recuerda la importancia de educar y prevenir a los niños y adolescentes con pautas seguras para navegar en la Red y evitar que sean víctimas de grooming y otros delitos. Entre esos consejos destaca el no proporcionar o compartir nunca imágenes privadas o comprometedoras a través de las redes sociales; desconfiar siempre de desconocidos, -en el mundo virtual no todo el mundo es quien dice ser-; mantener los equipos actualizados y protegidos para evitar el robo de archivos; no ceder nunca al chantaje del acosador y solicitar la ayuda de un adulto o de la Policía, en caso de estar siendo víctima de acoso o intimidación en Internet. Los ciberagentes de la Policía Nacional ponen a disposición del ciudadano la siguiente dirección para denunciar este tipo de hechos: www.policia.es/colabora.php