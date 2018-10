Un policía local resucita a un hombre con un desfibrilador de un Eroski

Tiene 29 años y su nombre es Aingeru Calzadilla, uno de los últimos agentes en aprobar las oposiciones de la Policía Municipal de Bilbao. A pesar de no conseguir plaza fija, lleva cinco meses de interino pero el pasado lunes descubrió su verdadera vocación de servicio público. “Jamás, en ningún otro trabajo, había sentido lo de hoy. La Policía no está sólo para poner multas, sino para ayudar y eso me encanta”. Han sido las declaraciones de Aingeru, recogidas por ‘El Correo’.

Se encontraba con un compañero en el coche patrulla cuando escucharon por la emisora que "un señor había entrado en parada y estaba recostado en un banco sin respiración en la calle Tellagorri, junto a la cancha de baloncesto, muy cerca de la nueva comisaría de Basurto-Zorroza". La patrulla fue hacia allí a toda velocidad, “Me bajé del coche a toda leche. Tenía la formación (sobre desfibrilación) muy reciente, así que no dudé”.

Había llovido, pero con la ayuda de un vecino con experiencia médica que se acercó a colaborar, tumbaron al hombre en la calle. “Era mejor que se mojara a que muriera». "Empezamos a pelo, a mano y con aire”, detalla en referencia a las dos insuflaciones y 30 compresiones en el pecho que se realizan durante la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Mientras, "un compañero localizó un desfibrilador en un Eroski cercano".

'Le perdimos cuatro veces'

“Se le hinchaba el pecho, cogía un poco el pulso, pero lo perdía otra vez. Cuatro veces lo hemos perdido y recuperado”. En cuanto llegó el desfibrilador semiautomático (DESA), "le rompimos la camisa, le colocamos los parches y le dimos una descarga".

Los sanitarios del Samur completaron el trabajo. "Le he visto respirando muy fuerte". El hombre, de 86 años y al parecer vecino del barrio, fue trasladado al hospital de Basurto. "Acabo de llegar a casa a comer, pero tengo pensado ir a visitarle esta tarde a ver cómo está". "Curiosamente, vengo de pasar una mala racha con mi abuelo, que tiene 84 años y ha tenido problemas de corazón. Podría haber sido él tranquilamente".