La Policía Local detecta once infracciones en el transporte escolar

La Policía Local de Avilés realizó una campaña de control del transporte escolar en colaboración con la Dirección General de Tráfico en la semana del 13 al 17 de diciembre, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés a través de una nota de prensa. Se detectaron once infracciones.

Se verificaron aspectos como la documentación, elementos de seguridad, pruebas de alcohol y drogas para asegurar que el alumnado que acude en autobús a los centros escolares del municipio lo haga de forma segura.

A lo largo de la fueron denunciados dos autobuses por incorrecto funcionamiento del mando central de seguridad; uno por no haber realizado la revisión del tacógrafo en el plazo establecido; uno conductor cometió una infracción en los tiempos de conducción y descanso; un autobús porque no constaba la idoneidad para realizar el transporte escolar; dos autobuses no justificaron la responsabilidad civil de acuerdo con la legislación aplicable en materia de seguros; y cuatro empresas por no constatar la correspondiente concesión administrativa para poder realizar el transporte regular escolar.