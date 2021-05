La Policía israelí declara la alerta máxima en Jerusalén a pocas horas del inicio de nuevas festividades

La Policía israelí comienza este domingo en situación de máxima alerta ante la posibilidad de que se repitan los incidentes violentos de esta pasada noche en Jerusalén -- con nuevos altercados que han dejado al menos 90 palestinos heridos -- a pocas horas del inicio esta noche de la festividad israelí que conmemora el 54 aniversario de la unificación de la ciudad.

El evento principal del lunes, la llamada Marcha de la Bandera, generalmente atrae a decenas de miles de personas la Ciudad Vieja de Jerusalén, incluido un gran contingente de nacionalistas religiosos judíos. Antes, no obstante, se esperan concentraciones de multitudes en varios puntos de la ciudad.

El sábado, el ministro de Defensa, Benny Gantz, realizó una evaluación de la situación de seguridad con altos funcionarios del Ejército, la Policía y el servicio de seguridad Shin Bet, para concretar refuerzo del número de tropas como parte de los preparativos para una posible escalada.

"No se puede permitir que los extremistas de ambos lados provoquen una escalada de la situación", ha indicado Gantz en un comunicado recogido por 'Times of Israel'. "Israel seguirá actuando para preservar la libertad de culto en el Monte del Templo y, al mismo tiempo, no permitirá que el terror destruya el orden público".

Los disturbios de esta pasada noche se han centrado en la zona de la Puerta de Damasco, donde la Policía israelí ha lanzado gases lacrimógenos y ha disparado balas de goma, dejando al menos 90 palestinos heridos, de los cuales 20 fueron trasladados a hospitales, tal y como ha recogido el diario 'The Jerusalem Post'.

Durante la tarde del sábado, varios autobuses que trasladaban a palestinos a la Explanada de las Mezquitas --lugar conocido como Monte del Templo por los judíos-- bloquearon una carretera después de ser interceptados por la Policía en un puesto de control en los alrededores de Jerusalén.

Posteriormente, varias personas han sido detenidas en el marco de nuevos enfrentamientos en Jerusalén tras los rezos de la noche. Alrededor de 90.000 palestinos han acudido a la Explanada de las Mezquitas para participar en los rezos.

Asimismo, alrededor de las 01:30 hora local, se lanzó un cohete desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel y el Ejército de Israel ha indicado que atacó un puesto militar de Hamás en represalia, según recoge 'The Times of Israel'.