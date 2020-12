La Policía de Hong Kong arresta a ocho activistas por su participación en las protestas de julio

La Policía de Hong Kong ha informado este martes de la detención de ocho personas por cargos relacionados con las protestas prodemocracia acontecidas en julio, entre ellos tres exlegisladores.

Según la declaración de las autoridades policiales, los detenidos están acusados de incitar a participar en una reunión no autorizada, de celebrar u organizar una asamblea no autorizada y de participar a sabiendas en una reunión no autorizada.

Este martes por la mañana, la Policía ha llevado a cabo redadas en las casas de los arrestados.

Entre los detenidos se encuentran los exlegisladores Eddie Chu Hoi-Hick y Leung Kwok, el expresidente del Partido Demócrata Wu Chi-Wai y el co-convocador del Frente de Derechos Humanos Civiles Figo Chan.

Leung ha retransmitido su detención en directo a través de su cuenta de Facebook, según ha informado el 'South Morning China Post'.

Estas detenciones se producen un día después de que las fuerzas de seguridad detuvieran a ocho personas por una manifestación en la Universidad de China celebrada el mes pasado.

Mientras que la semana pasada, el activista Joshua Wong, uno de los rostros más conocidos de las protestas a favor de la democracia en Hong Kong, fue condenado a trece meses y medio de cárcel tras declararse culpable del asedio durante horas de una comisaría. Los también activistas Agnes Chow e Ivan Lam fueron condenados a 10 y 7 meses de prisión respectivamente.