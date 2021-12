Policía Foral alerta sobre presuntos intentos de estafa o hurto haciéndose pasar por trabajador de una empresa

La Policía Foral investiga el presunto intento de hurto o estafa del que iba a ser víctima una persona de avanzada edad vecino de Tierra Estella. El anciano recibió una llamada en la que el presunto estafador le decía que había comprado un colchón y un canapé y que iban a ir a su domicilio para hacerle una inspección y limpieza, ha informado la Policía Foral.

Al sospechar, un familiar acudió a la cita concertada a la que se personó un hombre. Esta persona no se identificó con ningún carnet profesional y pretendía acceder a la vivienda para hacer la supuesta inspección, escudándose en que su empresa le había enviado desde Madrid para realizarla. Al negarse a facilitarle la entrada, el hombre se marchó del lugar en un vehículo de alta gama.

Agentes de la Policía Judicial de la comisaría de Estella se están encargando de realizar las investigaciones que serán remitidas al juzgado correspondiente.

Este tipo de engaño no es nuevo siendo similar al utilizado en años anteriores en otras ciudades, ha indicado la Policía Foral. Enestos casos, los timadores se hacían pasar por personal de una empresa que ofrecían a la víctima un inspección o limpieza gratuita. El objetivo era conseguir acceder a los domicilios para robar.

Desde la Policía Foral se recomienda informar a nuestros mayores sobre este tipo de estafas, al ser el grupo de población sobre el que van dirigidas. Pide que se sea cauteloso, no dejar pasar al domicilio a ninguna persona a la que no se haya solicitado el servicio que ofrezca y no se identifique adecuadamente, y no dejarse llevar por la gratuidad del servicio.