La Policía no descarta nuevas detenciones por la agresión sexual en Valencia

La Policía Nacional no descarta nuevas detenciones por la agresión sexual a una joven en una discoteca de Valencia el pasado fin de semana, por la que fueron detenidos dos jóvenes, para los que el juzgado ha decretado prisión.

Las investigaciones por la supuesta violación de la joven en los aseos de la Sala Indiana continúan abiertas, según ha informado una portavoz de la Policía Nacional a los periodistas en el acto de celebración del Día de la Policía.

Según la portavoz, la Policía llegó a la discoteca a los pocos minutos de suceder la agresión y encontró a la chica "llorando y asustada", e inmediatamente procedió a detener a los dos jóvenes como presuntos autores de un delito de agresión sexual.

Para estos, de 22 y 25 años y de origen español, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Al parecer la joven se dirigía a los aseos y en ese momento la acorralaron y la agredieron sexualmente, ha explicado la portavoz.

La mujer tuvo que recibir asistencia sanitaria, según la portavoz, que no ha querido ofrecer más detalles para no perjudicar la investigación y por tratarse de un asunto "sensible".