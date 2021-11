Un policía cuestiona que espionajes a Bárcenas se ordenaran a unidad de elite

Uno de los policías que participó durante tres semanas en seguimientos al entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas desde mediados de julio de 2013 ha relatado este miércoles en el Congreso cómo fueron algunas de esas vigilancias que hicieron unos 30 agentes especializados en seguir a presuntos terroristas.

La decimosexta sesión de comparecencias de la comisión parlamentaria que investiga la presunta trama parapolicial orquestada desde el MInisterio del Interior para espiar a Bárcenas ha contado con el testimonio de dos policías especializados en seguimientos pero pertenecientes a unidades diferentes.

El primero en someterse al interrogatorio de los diputados ha sido el policía Enrique Luis Báez Tabasco, actualmente en situación de servicios especiales en Frontex y que entre agosto de 2012 y octubre de 2013 estuvo destinado en el Área Especial de Seguimientos (AES) de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) dependiente de la Comisaría General de Información de la Policía.

Báez ha explicado en el Congreso que aproximadamente durante tres semanas -desde mediados de julio- hizo seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y a Sergio Ríos, el chófer del extesorero captado supuestamente por la trama Kitchen.

Ha detallado que a esos servicios de seguimientos se dedicaban "como mucho 30 personas", ya que había tres equipos en Madrid de la AES con nueve o diez efectivos en cada uno. La orden de comenzar a hacerlos, según ha recordado, la dio un inspector a dos equipos en la segunda semana de julio durante un "briefing".

"Fue curioso", ha manifestado el agente, en referencia a ese encargo, pues el Área Especial de Seguimientos de Información estaba dedicaba a vigilar a "presuntos terroristas y posibles lobos solitarios" y no a personas involucradas, como les informaron, en delitos de robo de dinero, una misión competencia de Policía Judicial y de su Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

"Nos dijeron que la UDEF no disponía de personas y medios suficientes y que se nos había asignado a nosotros", ha añadido Báez quien lo consideró una "excusa barata" y mostró su sorpresa a otros compañeros del servicio encomendado.

Pero el encargo no fue lo más "anómalo", ya que durante las tres semanas que hizo seguimientos se percató de que estaba siendo a su vez espiado, una contravigilancia que Báez detectó al ver que una mujer le fotografiaba y que propició que sus superiores le ordenaran vigilar a una persona supuestamente vinculada a esa contravigilancia en un bar.

Este trabajo fue el último que el policía desempeñó en este área cuyos jefes le "invitaron" a abandonar al ser "cazado" dos veces por personas que hacían esas contravigilancias y que no fueron identificados.

Durante las más de dos horas de interrogatorio ha dejado claro que no escuchó nunca referencia alguna a la operación Kitchen ni conoce al excomisario José Manuel Villarejo, pero sí al jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, pues hizo para él de "traductor" en alguna ocasión en reuniones, pues es francés.

Más escueta ha sido la comparecencia del inspector jefe Jesús Vicente Galán, exjefe del Servicio de Vigilancias y Seguimientos de la Unidad de ASuntos Internos de la POlicái que el pasado mes de junio fue desimputado en la causa Kitchen que investiga la Audiencia Nacional.

El coche no fue localizado pero los agentes que fueron a la zona sí reportaron que había otros agentes haciendo un seguimiento y, de hecho, registraron dos matrículas que resultaron ser de compañeros de Información. "A mis funcionarios les dije, quitaos de ahí. No vaya a ser que desbaratemos una operación antiterrorista", ha recordado Galán que le transmitió a Martín Blas, quien no le dio contestación alguna a este hecho.

Galán ha negado que le ordenaran seguir en algún momento a Bárcenas o su familia, pero sí ha admitido que Martín Blas le encomendó en otoño de 2014 vigilancias a Villarejo, una misión que duró varios meses y que fue una tarea difícil, ya que los medios eran insuficientes.

La comisión parlamentaria Kitchen reanuda esta tarde con otras dos comparecencias, la del exjefe de Policía Judicial José García Losada, y la del exdirector de la prisión madrileña de Soto del Real, José Luis Argenta.