Policía cita a sindicatos ante su preocupación por vacunación de AstraZeneca

La Dirección General de la Policía ha convocado la próxima semana la comisión de seguimiento de la covid en la que están representados los responsables del cuerpo en riesgos y salud laboral y los sindicatos policiales, preocupados tras conocer que agentes habían sido vacunados con un lote de AstraZenca retirado en Dinamarca y Austria.

En un comunicado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) lamenta que la reunión no se celebre con carácter de urgencia y que se haya convocado para el próximo miércoles, día 24, cuando desde la Dirección General del cuerpo no se han dado respuestas a los agentes sobre la suspensión de la vacunación con AstraZeneca.

"Los policías desconocen con qué lote se han vacunado, si pertenece al lote bajo sospecha o qué lotes se van a utilizar en el futuro", reclama el sindicato SUP que, como otras organizaciones, expresó la semana pasada su preocupación tras saberse que policías habían recibido la primera dosis del lote retirado en Dinamarca y Austria tras registrar "graves casos de trombos" en personas que la habían recibido.

El SUP exige un seguimiento estricto de todos los vacunados para descubrir posibles efectos secundarios y una respuesta del Ministerio de Sanidad que coordine de manera igualitaria el proceso de vacunación en toda España ante las discordancias entre comunidades que suspenden o continúan con la vacunación de AstraZeneca.

Las reclamaciones de los sindicatos policiales coinciden este miércoles con la investigación que ha iniciado la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) tras la muerta de una profesora de Marbella (Málaga), de 43 años, por hemorragia cerebral y que fue vacunada con AstraZeneca el pasado 3 de marzo, a fin de para comprobar si hubo relación con la dosis recibida.

Agentes de las fuerzas de seguridad y docentes son algunos de los colectivos profesionales que han recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca.