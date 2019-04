El polémico vídeo de Podemos en la Plaza Mayor, entre las portadas del lunes

La semana comienza este lunes 8 de abril con información muy variada en las portadas de los principales periódicos de nuestro país.

Empezamos con ABC, que trae a toda página: "'Trampas' electoralistas"; "El PP lleva a la Junta Electoral el vídeo podemita proyectado en la Plaza Mayor de Madrid. Se suma a otras argucias de precampaña como las millonarias inversiones del Gobierno o los lazos amarillos de Torra".

En El País abren con "Sánchez: 'No es no; no habrá referéndum en Cataluña'", palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno este domingo. Siguiendo con la sección de política, llevan a su portada: "Ciudadanos elige lema de campaña: ¡'Vamos'!". Además, publican la siguiente información: "La cámara policial que vigila el chalé de Pablo Iglesias fue pirateada". En página internacional, "La última propuesta electoral de Netanyahu: anexionar a Israel las colonias en Cisjordania".

La cabecera de Unidad Editorial, El Mundo, publica: "Sánchez azuza el miedo 'real' a la derecha para movilizar un millón de votos”. Sobre Vox, sacan este lunes: "Con Abascal, en la habitación de Morante". Sigue conociéndose más sobre 'las cloacas': “Un policía confiesa al juez que asaltaron un domicilio de Bárcenas". En el ámbito internacional: "El desplome del PIB de Venezuela ya iguala al de Siria durante la guerra", y "Portugal, refugio del exilio gay que huye del Brasil de Bolsonaro".

En La Razón, podemos leer: "Podemos y Carmena violaron la Ley Electoral con el vídeo de Bárcenas"; "Casado extenderá la renovación radical al 26-M". Pero sobresale una entrevista a Juan Guaidó: "No tengo miedo, lo que me da miedo es el día a día de los venezolanos", en la que afirmó el presidente encargado de Venezuela.