El polémico 'ninot' del Rey en Arco fracasa y no tiene quien lo compre

Arco 2019 hace un balance "muy positivo", con un incremento del ocho por ciento de visitas profesionales respecto al año anterior y un crecimiento del tres por ciento de visitantes, que superan los cien mil asistentes a lo largo de las cinco jornadas de la Feria.

Unos datos que convierten a esta edición de Arco, en "la mejor de la última década", según la organización.

Una feria que también ha tenido polémica con el 'ninot' del Rey Felipe VI, una de las piezas más buscadas por el público, creada por Santiago Sierra y Eugenio Merino; pero que, para los dos directores, no ha supuesto nada extra.

Un portavoz del estudio de Santiago Sierra ha señalado que la obra fue trasladada desde la feria al citado almacén una vez concluyó ARCO. Los responsables de la obra han abonado un mes de seguro a una empresa especializada en "montajes y desmontajes" de piezas de arte.

El precio de la obra de Sierra y Eugenio Merino es de 200.000 euros.

La nueva directora de Arco anunció ayer que Arco 2020 estará dedicado a un tema, a "It's Just a Matter of Time" ("Es solo cuestión de tiempo", desde el que se observarán prácticas artísticas a partir de la obra del cubano-estadounidense Félix González-Torres, y que se alternarán cada año tema y país invitado.