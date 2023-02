Polémica por la visita de Feijóo a Letonia: el PP dice a COPE que Defensa dio permiso y Robles lo niega

Fuentes del Partido Popular consultadas por la Cadena COPE aseguran que el Ministerio de Defensa dio permiso a Alberto Núñez Feijóo para visitar a las tropas españolas desplegadas en Letonia. Una visita que finalmente el Gobierno ha vetado a la vez que acusaba al líder del principal partido de la oposición de "poner piedras en la política exterior del Ejecutivo".

Ante las afirmaciones del Partido Popular, la ministra de Defensa Margarita Robles ha asegurado que Núñez Feijóo no habló con ella sobre su interés en visitar a las tropas españolas desplegadas en Letonia, y ha lamentado la "utilización partidista" de esta cuestión por parte de los populares.

"Me resulta increíble y triste que el equipo que le organiza la agenda al señor Feijóo, porque el señor Feijóo no ha hablado conmigo, quiera hacer una utilización partidista de las tropas que están en Letonia", ha declarado a los medios en el pasillo del Congreso de los Diputados.

En su opinión, el equipo de Núñez Feijóo "le está preparando una agenda de cara a las próximas elecciones" y cree que "sería bueno" que "se preocupara por los 120.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas" desde el "reconocimiento" y sin "impedir el trabajo".

"Estoy segura que el equipo que le organiza la agenda comprende perfectamente que hay 120.000 militares a lo largo de España y del extranjero que puede visitar sin hacer una utilización partidista", ha añadido.

Robles ha insistido en que el líder de los populares "tiene abiertas las puertas de cualquier unidad militar en España, que no ha visitado todavía en el tiempo que lleva como presidente del PP".

Además, ha advertido de que las tropas españolas desplegadas en Letonia están en una misión "arriesgada" de la OTAN y por ello ha pedido ser "muy respetuoso con el trabajo que realizan".

Feijóo no entiende la negativa del Gobierno

Feijóo aseguró que no tiene respuesta a por qué el Gobierno se ha negado a que visite a las tropas ya que "el primer ministro letón estaba de acuerdo y la OTAN estaba de acuerdo", aunque fuentes del PP señalaron que el Ministerio de Defensa trasladó que no podía hacerlo porque es año electoral.

En el PP ha causado extrañeza el no de Defensa, porque, según estas fuentes, en un primer momento las conversaciones entre los gabinetes eran cordiales y no pusieron problemas, sino que trasladaron que deberían consultarlo, tras lo que llegó la negativa a esta visita.

"La OTAN como ente abstracto no sé a quién se refiere. Cuando el señor Feijóo hable conmigo ya me explicará cuáles son las intenciones que tiene, que yo aún no las conozco", ha recalcado Robles.