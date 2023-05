'Polaris', de la pamplonesa Ainara Vera, ganadora del 71.º Trento Film Festival

La película 'Polaris', de la pamplonesa Ainara Vera, ha ganado la Genciana de Oro - Gran Premio 'Città di Trento' a la Mejor Película del 71.º Festival de Cine de Trento "por el poderoso uso del lenguaje cinematográfico al contar con empatía la historia de dos mujeres que trazan la ruta de su propio destino".

"Hayat es una marinera experimentada acostumbrada a navegar en el Ártico, navegando lejos del resto de la humanidad y su traumática infancia en Francia. Pero cuando su hermana menor, Leila, da a luz a una hija, Inaya, la promesa de un nuevo comienzo aparece en el horizonte. Los mundos y las vidas de las dos hermanas se ponen patas arriba, ya que ambas se embarcan en un viaje profundamente personal, guiados por la Estrella Polar, para revertir el destino de su familia", describe la sinopsis del film.

"Durante el rodaje de Polaris, había un poema de Mary Oliver en el que siempre estaba pensando. Se titula 'Instrucciones para vivir una vida' y se lee así: 'Ten cuidado. /Maravíllate. / Habla sobre ello'. Este fue el lema que me dio fuerza", comentó Ainara Vera, quien destacó que "sin lugares y personas capaces de prestar atención y asombrarse por la dolorosa belleza de esta vida, hacer cine sería una actividad sin sentido".

Ainara Vera Esparza (Pamplona, 1985), se convierte de esta manera, en la segunda directora navarra en ganar el máximo galardón del Festival de Cine de Trento, sucediendo a Montxo Armendariz, que lo ganó en 1986 con 'Tasio'. La película 'Hire Himalaya' de Alberto Iñurrategi también figura en el palmarés del festival trentino, con la Genziana de Oro de 2003.

Estos son los premios otorgados por el Jurado del 71.º Festival de Cine de Trento compuesto por Urszula Antoniak (Polonia), Anne Farrer (Francia), Jim Herrington (Estados Unidos), Paolo Moretti (Italia) y Francesca Melandri (Italia):

- GRAN PREMIO 'CITTÀ DI TRENTO' GENZIANA DE ORO MEJOR PELÍCULA: 'Polaris' de Ainara Vera Esparza (Francia, Groenlandia /2022 /78')

- PREMIO DEL CLUB ALPINO ITALIANO - GENZIANA DE ORO MEJOR PELÍCULA DE ALPINISMO, HABITANTES Y VIDA DE MONTAÑA: 'An Accidental Life' de Henna Taylor (Estados Unidos / 2022 / 86')

- MENCIÓN ESPECIAL DEL CLUB ALPINO ITALIANO: 'Plai. A mountain path' de Eva Dzhyshyashvili (Ucrania / 2022 / 75')

- PREMIO 'CITTÀ DI BOLZANO' - GENZIANA DE ORO MEJOR PELÍCULA DE EXPLORACIÓN Y AVENTURA: 'The Fire Within: a requiem for Katia and Maurice Krafft' de Werner Herzog (Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, Francia / 2022 / 84')

- GENZIANA DE PLATA - MEJOR CONTRIBUCIÓN TECNICO-ARTISTICA: 'Ice Merchants' de João Gonzalez (Portugal, Francia, Reino Unido / 2022 / 14')

- GENZIANA D'ARGENTO - MEJOR CORTOMETRAJE: 'Churchill, Polar Bear Town' de Annabelle Amoros (Francia / 2021 / 37')

- PREMIO DEL JURADO: 'Forêts' de Simon Plouffe (Canadá / 2022 / 17')