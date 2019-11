La 'poética' e hilarante crítica de un gaditano al gobierno de 'Kichi' que ha alabado José Manuel Soto

El Ayuntamiento de Cádiz acogió un momento surrealista en sus instalaciones, y a la que no ha sido ajena ni el propio artista sevillano José Manuel Soto. Tras varias horas de debate entre los concejales municipales en el pleno del consistorio andaluz, llegaría el turno de las intervenciones por parte de los vecinos para realizar sus propuestas y reclamaciones al Equipo de Gobierno que dirige José María González ‘Kichi’, de la plataforma podemita ‘Por Cádiz sí se puede’.

En ese momento, tomó el protagonismo un gaditano trajeado que, antes de iniciar su alocución, un tanto inconexa, decidió vendarse los ojos con una cinta negra y recitar una especie de poesía en un intento por denunciar la situación que vive la ciudad, con una de las tasas de paro más elevadas del país. El protagonista es José Antonio Bermúdez Tallafé, y estas fueron sus palabras.

“La caña de pescar en Cádiz se está convirtiendo para aquellos que ante la frustración de no encontrar trabajo y ver el tiempo pasar, tratan al menos de compensarlo con la ilusión de algo que les pueda llegar. No hay cualificación para las corbetas, ni manillares para el carril de bicicletas. Siendo natural de Cádiz, no llevo toalla a la playa ya que me seco a lo ‘Pablo Alba’. Ayer tuve un sueño: habría una fábrica en uno de tantos solares de la ‘Zona Franca’, en la cual se elaboraban tortillitas de camarones de gran categoría.

Y para acabar, una reflexión: "Pisha mía, ¿para qué se quiere tener tanto si nadie te da cambio?"

Como no podía ser de otra manera, la alocución de este ciudadano de a pie tuvo como respuesta el aplauso de los asistentes, como si estuvieran presenciando una comparsa o una chirigota en el Teatro de Falla. Hasta el mismísimo José Manuel Soto se ha rendido a este conciudadano a través de su cuenta oficial de Twitter.