La poética frase de Quim Torra que le ha convertido en el hazmerreír de las redes

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha vuelto a ser el centro de los focos de los usuarios de las redes sociales, después de que haya empleado su cuenta de Twitter para reproducir en catalán una de las célebres citas de Jules Renard, dramaturgo de origen francés, y uno de los autores más influyentes del siglo XIX: “Un moderado es un señor que se interesa moderadamente por el bien de los demás.” El presidente ha hecho uso del catalán para citar al escritor en la red del pájaro azul: “Un moderat és una persona que s’ocupa moderadament dels interessos d’altri.”

Un mensaje contradictorio, teniendo en cuenta que recientemente había instado a los Comités de Defensa de la República a que aprieten para conseguir la independencia. Una petición que en las últimas horas Torra ha tenido que matizar y solicitar a los Mossos mayor protección en las sedes de ERC y PdeCAT, debido al acoso que habían sufrido con la aparición de excrementos y mensajes amenazantes, al no haber apoyado una nueva declaración de independencia.

Por ello, los usuarios de Twitter han salido en tromba contra Quim Torra, recordándole la radicalidad en la que se ha instalado él y su Gobierno, con la finalidad de lograr la independencia de Cataluña. Unas políticas que han dividido a la sociedad catalana, entre los que desean la separación con España y los que optan por que el territorio siga perteneciendo a nuestro país. Opción esta última, por cierto, mayoritaria en Cataluña. De hecho, algunos comentarios han querido hacer hincapié en el discurso xenófobo y rupturista del máximo dirigente de la Generalitat contra quienes no comparten sus posiciones políticas.

Un moderat és aquell que escolta a totes les parts i consensua amb ells. Vostès van vulnerar els meus drets al setembre i octubre de 2017, vostès no són moderats són autoritaris.

Muy bien Sr. Torra. Con este tweet no deja ya lugar a la duda y se autodefine como un radical. Razón: la mitad de los catalanes que no compran su discurso xenófobo, rupturista y mojigato y para los que Vd. no gobierna. Váyase a Bélgica con su amigo Puchi.