El poeta Fernando Valverde: "La justicia española no deja de ser una herencia del franquismo"

El poeta Fernando Valverde (Granada, 1980) acaba de regresar a las librerías tras ocho años sin publicar en España con su nuevo libro, 'Desgracia', cuyo título parte tanto de una experiencia colectiva como de una personal vivida durante la pandemia y con el que, según ha dicho, pretende "ponerle nombre a las cosas".

"La justicia española no deja de ser una herencia del franquismo, del mismo modo que otras instituciones del Estado", ha reflexionado Valverde en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha desgranado sus opiniones sobre lo que sucede en España con la distancia de quien lleva casi una década trabajando como profesor de poesía en los Estados Unidos, donde enseña a estudiantes de la Universidad de Virginia a amar a Federico García Lorca, entre otros autores en español.

La razón del título de su nuevo poemario, publicado por la editorial que dirige Chus Visor y cuyo corazón es un poema llamado 'Caín', parte tanto de una experiencia colectiva como de una personal vivida durante la pandemia: "Lo que nos ha sucedido es una desgracia. Millones de seres humanos han perdido la vida, otros sus trabajos, los menos han visto interrumpida su rutina. Hemos enfermado, hemos sido víctimas de un sistema cruel, hemos sido robados, traicionados, el libro habla de esa experiencia colectiva. Desde los púlpitos del capitalismo se nos decía que la pandemia nos haría mejores. No sólo no ha sido así, hay quien ha aprovechado para sacar ventaja".

Para el poeta, que fue elegido por más de 100 universidades de todo el mundo, entre ellas Princeton o Harvard, como el poeta más influyente de los nacidos después de 1970, la desgracia ajena es "una oportunidad para quienes no tienen escrúpulos". En este contexto, relata lo sucedido en el seno de su propia familia, donde su madre "enfermó hace más de una década y no tiene recuerdos a corto plazo". "No puede tener un teléfono. Durante la pandemia el teléfono de mi casa estuvo roto. Mis dos hermanos son trabajadores esenciales pero el teléfono estuvo roto y no pude hablar con ella. A fecha de hoy no sabe que es abuela por primera vez", lamenta, relatando que en el libro una de las grandes protagonistas es, de hecho, su madre.

"En Granada hay quien cree que puede poseer a una mujer. Pedí amparo a un tribunal y cuatro hombres decidieron su destino. No quiero decir que esos hombres fueran machistas pero no hay duda de que la justicia española no deja de ser una herencia del franquismo, del mismo modo que otras instituciones del Estado", ha dicho..

Por eso, afirma que no tiene pensado regresar a Granada: "Echo de menos la ciudad, su gente, su equipo de fútbol... pero también es cierto que me ha hecho mucho daño y que en los peores momentos no he encontrado el apoyo que habría esperado de amigos y personas a las que valoraba. En Granada hay personas que podrían haber decidido llamarme y preguntar pero escogieron el camino más fácil, no darse por enterados. Ahora volver no es una posibilidad", apunta Valverde, que recientemente recibió la Orden de José Martí en reconocimiento a su excelencia académica como profesor universitario en los Estados Unidos.

Nominado a un Grammy latino junto a Juan Pinilla por 'Jugar con fuego'; en 2014, Valverde habla de sus proyectos relacionados con la música y la poesía, el último un espectáculo flamenco sobre la poeta Mariluz Escribano (Granada 1935-2019): "Una de las personas que más quería en Granada, un ejemplo moral, era Mariluz Escribano. Nadie puede llenar esa pérdida. Era una mujer que jamás miraba a otra parte frente a una desgracia", ha sentenciado.