Podemos urge al PSOE a no demorar más ni la ley de familias ni la ley trans

Los portavoces de Podemos María Teresa Pérez y Javier Sánchez Serna han urgido este lunes al PSOE a no demorar más ni la aprobación del proyecto de ley de familias por el Consejo de Ministros ni el trámite parlamentario de la ley trans mediante otra ampliación del plazo de enmiendas.

En rueda de prensa en la sede de Podemos, Serna ha recordado que a final de octubre termina el plazo para que el Gobierno remita a las Cortes el proyecto de ley de familias según el reciente acuerdo al que llegaron los socios de coalición para los presupuestos de 2023.

Por ello, espera que este martes sea aprobado por el Consejo de Ministros y que salga "en sus términos", es decir, según el texto elevado por el Ministerio de Derechos Sociales, que incluye además de la ampliación de la renta crianza ya prevista en los presupuestos también los nuevos derechos para familias monomarentales o los permisos para el cuidado de hijos.

Esos son siete días al año de permiso adicional a los trabajadores con hijos para que puedan cuidar de ellos en caso de necesidad.

"En este punto no nos sirven rebajas de bajarlo a la mitad de los días o a cinco días", ha puntualizado Serna.

Respecto a otras cuestiones que han llevado a la "situación de bloqueo" en este proyecto de ley entre los socios de gobierno, Serna ha explicado que tratan de convencer al Ministerio de Hacienda para que estén incluidos los empleados públicos y al Ministerio de Inclusión para que las familias monomarentales puedan ceder sus bajas de cuidado a recién nacidos a familiares hasta segundo grado.

Esa cesión para compartir la crianza con un familiar que no sea progenitor evitaría que en esos casos hubiera una discriminación laboral por la prolongación de esas bajas más allá que a las de otros trabajadores.

"No nos parecen obstáculos insalvables", ha indicado Serna, mientras que Pérez ha urgido por su parte al grupo parlamentario del PSOE en el Congreso a que no vuelva a presentar una ampliación del plazo de enmiendas a la ley trans, porque si fuera así corren el riesgo de que la ley no salga antes de que acabe el año, que es el compromiso al que llegaron.

"Los derechos de las personas trans son derechos humanos y es obligación del PSOE garantizarlos de la manera más rápida posible", ha apuntado Pérez.

Asimismo, ha instado al PSOE a que no haya "ningún retroceso" en esos derechos respecto al acuerdo al que llegaron en el seno del Gobierno.

"Ya se ha acordado lo que se tenía que acordar y ahora tiene que pasar la tramitación parlamentaria, por supuesto debatiendo también las aportaciones de otros grupos parlamentarios, pero lo importante es que se apruebe, como es el compromiso de todas las partes del Gobierno, en diciembre como muy tarde", ha dicho Pérez.