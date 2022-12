Podemos urge a Díaz a aclarar si será candidata para coordinar las elecciones

Podemos cree que Yolanda Díaz debería decidir cuanto antes si va a ser la candidata del espacio progresista a las generales de 2023 para empezar a coordinarse ante los comicios, mientras que el entorno de la líder de Sumar insiste en que los morados tienen que dejar de hacer ruido.

Díaz no admite presiones de nadie, refiriéndose a Podemos, y pone en valor la acogida que está teniendo su proyecto a tenor del barómetro publicado por El País, según el cual Sumar, como papeleta única de toda la oferta a la izquierda del PSOE, obtendría hasta 57 escaños mientras que si se presenta dividida, Sumar conseguiría 23 y Unidas Podemos se quedaría en siete.

Ahora bien, eso no quita para que la ministra de Trabajo, según fuentes de Sumar, se esté planteando que podría decidir antes de febrero -fecha en la que en principio concluiría el proceso de escucha con la sociedad civil- si finalmente da el paso de presentarse a las generales, aunque nadie duda de que lo hará.

Los de Yolanda Díaz ven Sumar ya imparable y eso que aún no es una oferta electoral, afirman al subrayar también que ahí cabe todo el mundo, pero advirtiendo a los de Podemos que no se puede construir desde la destrucción y desde la crítica continua a la vicepresidenta.

Fuentes de los morados han vuelto a quejarse de que no hay ninguna coordinación con Díaz sobre esa eventual coalición que se presentaría a las generales y reclaman "un acuerdo justo y generoso" en el que estén representadas todas las fuerzas que aspirarían a formar parte de la coalición y donde Podemos quiere tener un papel protagonista.

En este sentido, afirman que el Gobierno de coalición es "una conquista democrática" de Podemos que salió adelante pese al rechazo de IU y de Yolanda Díaz.

Cuando falta un año para las generales -Sumar no concurrirá a las municipales y autonómicas- la distancia entre los morados y Díaz es muy grande y, según Podemos, hay mucha gente diciéndole a la líder de Sumar que le iría mejor sin los de Ione Belarra.

Para éstos, la unidad de la izquierda es un objetivo claro, pero para eso, apuntan, hay que tener voluntad política, que es lo que le están demandando a la vicepresidenta.

Podemos no se quiere poner en el escenario de no alcanzar ese acuerdo con Díaz y de ahí que eviten pronunciarse sobre si Irene Montero sería la candidata en el caso de que no fructificara esa coalición, aunque en las últimas semanas la ministra de Igualdad ha ido cogiendo protagonismo con tintes electorales.