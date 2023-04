Podemos tiende la mano al PSOE para incluir la regulación de los pisos turísticos en la Ley de Vivienda

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha tendido la mano al PSOE para "aprovechar los últimos días" antes de la aprobación definitiva en el Congreso de la Ley de Vivienda para incluir en la misma la regulación de los pisos turísticos.

"Ya lo está anunciando la patronal, los grandes propietarios van a utilizar cualquier refugio, cualquier pequeño matiz para tratar de incumplir la ley", ha aseverado Belarra este domingo en Sevilla, en una atención a medios durante su visita a la Feria de Abril.

La secretaria general de Podemos ha subrayado que el Gobierno "tiene que hacer cumplir la Ley de Vivienda hasta la última letra", para lo que ve "fundamental" que se regule también los pisos turísticos "como ya propuso Podemos".

"Tenemos hasta el jueves para hacerlo, y confío en el que el Partido Socialista dé una respuesta afirmativa al respecto", ha concluido la ministra.

Asimismo, ha añadido que esta ley "es una emergencia para los municipios". "Necesitamos un Podemos fuerte que gobierne y regule los precios del alquiler, porque no habría Ley de Vivienda si no fuera po el trabajo de la formación morada en el Gobierno", ha remarcado, mostrándose convencida de que "no va a haber aplicada de forma real si no es por un Podemos fuerte".