Podemos señala el bipartidismo en los 40 años de democracia como "la causa de los problemas" de la provincia

El diputado de Unidos Podemos por Cádiz Juan Antonio Delgado ha señalado que el bipartidismo en los 40 años de democracia es "la causa de los problemas" de la provincia gaditana.

En una entrevista concedida a Europa Press, Delgado ha indicado que el estado actual de la provincia "es la herencia que nos ha dejado el bipartidismo durante 40 años de democracia", en concreto, "una provincia con récord de desempleo, con déficits importantes en materia de infraestructura, como un tren a gasoil que va a 30 kilómetros por hora, la cuestión de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla, el desdoble de la autovía Vejer-Algeciras, es decir, no se invierten que serían vitales para el desarrollo de la provincia y para crear riqueza y empleo".

Asimismo, el diputado de Unidos Podemos ha censurado que la provincia "no vaya más allá de un turismo estacionalizado", y no se aproveche el hecho de "tener tantas horas de luz al año", así como que no se haya hecho "una verdadera política de energías renovables, no pudiendo aprovechar al máximo nuestros recursos de agua, luz o aire".

Continuando esa línea, Delgado ha criticado que la provincia en materia de Salud tenga hospitales como el de La Janda, en Vejer, "que van diez años ya y no sabemos cuándo se va a abrir", o el nuevo hospital de La Línea de la Concepción, "que se ha tardado mucho en abrirlo".

"Además, los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados por el PP y Ciudadanos (Cs) suponen un déficit de inversión en la provincia de un 37 por ciento con respecto a los anteriores, por lo que, ante esta tesitura, poco se puede hacer", ha añadido el diputado.

CAMPO DE GIBRALTAR

De otro lado, Delgado ha censurado la "grave situación" con respecto a la seguridad que se vive en la comarca del Campo de Gibraltar, especialmente en materia de narcotráfico.

"El PP con la excusa de la crisis ha desmantelado todo lo que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto es así que a nivel nacional faltan más de 25.000 policías y guardias civiles que se han ido recortando o no reponiendo, un déficit que se está sufriendo en el Campo de Gibraltar con un situación muy grave parecida a la que se vivía en el País Vasco y que ha provocado que estén asentadas mafias del nivel de grandes ciudades", ha incidido el miembro de Podemos en la Comisión de Interior del Congreso.

En ese aspecto, Delgado ha apuntado que "un sitio donde hay desempleo es el caldo de cultivo idóneo para que las mafias se establezcan, por lo que tenemos que ver la situación de municipios como La Línea o Barbate, donde sus ayuntamientos están en bancarrota, donde lo primordial es luchar por crear empleo que es el antídoto contra las mafias".

Igualmente, ha pedido que las FCSE tengan más recursos tanto humanos como medios logísticos "y que se vaya más allá, pues no se trata de poner leyes en contra de las narcolanchas, porque una mafia siempre va a utilizar medios ilegales, sino de potenciar unidades de investigación para combatir el narcotráfico no sólo incautando droga si no de tirar del hilo para evitar el blanqueo de capitales".