Podemos reconoce que han tenido que "saltar resistencias" para sacar la ley de Libertad Sexual: "Ha requerido esfuerzo"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso y dirigente del partido morado, Pablo Echenique, ha reconocido que "ha requerido esfuerzo" y han tenido que "saltar discrepancias" para que la ministra de Igualdad y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, haya podido llevar este martes al Consejo de Ministros la Ley de Libertad Sexual.

"Ha requerido esfuerzo y saltar resistencias que hoy podamos tener aprobada en el Consejo de Ministros esta ley, pero bien está lo que bien acaba, y hoy podemos estar orgullosos del Gobierno de nuestro país y del movimiento feminista", ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso.

Así lo ha asegurado, al ser preguntado por las discrepancias que se han vivido en el seno del Gobierno, entre el Ministerio de Igualdad que lidera Montero y el de Justicia, de Juan Carlos Campo, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, durante la elaboración del anteproyecto.

No obstante, Echenique no ha querido concretar sus críticas, y se ha limitado a reconocer que efectivamente se han encontrado "resistencias" en el proceso de sacar adelante esta ley. "No voy a entrar en reproches, porque no es lo que la sociedad espera de nuestro Gobierno", ha argumentado.

"Hoy es un día de celebración. No todas las semanas España se sitúa a la vanguardia de los derechos civiles, de la igualdad entre hombres y mujeres. Yo hoy tengo que ser parte de ese orgullo", ha ahondado. "No voy a entrar en reproches de cómo se ha debatido la ley", ha enfatizado.

"HAY QUE AJUSTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA COALICIÓN"

En todo caso, ha señalado que las mesas de coordinación tanto de Gobierno como parlamentaria que han creado entre Unidas Podemos y PSOE para gestionar, entre otras cosas, las discrepancias, se convocarán cuando haga falta. "Efectivamente hay que ajustar el funcionamiento del Gobierno de coalición, que es nuevo en nuestra democracia", ha explicado.

"Estamos andando un camino nuevo y esto requiere que ajustemos los mecanismos entre dos fuerza políticas que como socios, en algunos puntos pensamos diferente. Por lo tanto, no es descartable que pronto convoquemos las mesas. Eso permite que funcionen las cosas mejor", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que "uno de los acuerdos" a los que han llegado con el PSOE es "que las diferencias" que tengan las debatan "con discreción". "Y luego os contamos los acuerdos y los logros, como en este caso, la Ley de libertad sexual", ha señalado, obviando que en esta ocasión sí ha trascendido el malestar de Unidas Podemos por esas "resistencias" que estaba encontrando en algunos sectores del Gobierno para sacar adelante la citada ley.