U. Podemos recalca que participará en la renovación del CGPJ y no hay "vetos"

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha recalcado que es "obvio" que la formación morada "va a participar en la renovación" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), igual que ha participado en la renovación del Consejo de Administración de RTVE.

En rueda de prensa y sin desvelar cuál será el acuerdo final, Echenique ha puntualizado que "lo que tiene que ocurrir al final y revelarse en el acuerdo final es que no habrá vetos y esto lo ha dicho el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos".

Tras apuntar que los detalles de la negociación entre el PSOE y el PP "van cambiando según pasan las horas" por lo que "es prudente no desvelar puntos intermedios que luego no pueden formar parte del acuerdo final", Echenique ha recalcado que cree que no habrá vetos".

"No tengo los detalles del minuto y resultado pero sí sé que en el acuerdo final no puede haber vetos como ha dicho Ábalos y no sería de recibo. Si Unidas Podemos va a estar o no, es evidente que sí", ha insistido.

Sobre los supuestos vetos a los candidatos de Unidas Podemos ha hablado la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien ha dado por hecho que el suyo es uno de los nombres vetados y lo ha vinculado con su lucha contra la corrupción.

En un tuit, Rosell -cuyo nombre fue excluido en la negociación que se frustró en 2018- ha preguntado qué tienen en común ella y el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, otro de los supuestos vetados.

"A quién veta el PP? ¿Qué tenemos en común De Prada y yo? -¿Progresistas? -¿Justicia con enfoque de DDHH y feminismo?(redundancia) - ¿O la sentencia de Gürtel y la verdad (judicial) sobre el ex ministro Soria y el juez Alba?. Cumplir el deber contra la corrupción se paga".