Podemos propone que las plataformas internacionales estén obligadas a invertir en producción de lenguas cooficiales

Asens asegura que esa podría ser una solución para que ERC y el Gobierno lleguen a un acuerdo sobre la Ley Audiovisual

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha señalado como solución al enfrentamiento entre ERC y el Gobierno por la Ley Audiovisual que el porcentaje de plataformas como Netflix de inversión en producción local en lengua oficial o cooficial no sea optativa sino obligatoria.

"Francia obliga a invertir un 20 por ciento de sus ingresos a las producciones locales. Si Francia lo hace, nosotros también podemos subir esa cuota a las plataformas internacionales y dejar claro que no solo afectará a las lenguas oficiales sino también a las cooficiales", ha detallado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Se trata de un matiz porque, según ha explicado, el artículo 13 de la directiva recoge que ese porcentaje de inversión sea en "la lengua del Estado o de las comunidades autónomas" y que "si esa 'o' se cambia por una 'y'" se encuentra "parte de la solución".

"El artículo 13 en su apartado número 1 dice que las cuotas solo se aplican a las plataformas estatales, pero tiene un apartado 2 para las plataformas que tienen sede fuera del territorio, pero que operan en el territorio de un país europeo. Esa es la puerta de entrada que permite a la directiva exigir que los estados puedan imponer obligaciones a las plataformas que operan en sus territorios", ha deslizado el parlamentario de Podemos.

Asens ha señalado que esto es lo que pasa en el anteproyecto "cuando se obliga a las plataformas que tienen la sede fuera de España a invertir un 5 por ciento de sus ingresos obtenidos en España a la financiación de la producción local" y, sobre la exigencia de ERC al Gobierno, ha señalado que ambos tienen parte de razón.

FALTA DE VOLUNTAD DEL GOBIERNO PARA NEGOCIAR CON UP

Por otra parte, Asens ha señalado que ve "falta de voluntad" por parte del Gobierno para negociar la Ley Audiovisual que, a su juicio, solamente están tratando con ERC y, desde la formación 'morada', llevan "tres meses intentando negociar sus propuestas". Además, ha afirmado que tuvieron conocimiento el mismo día de que entraba el antreproyecto en el Consejo de Ministros y que ayer quisieron "manifestar que hay puntos de desacuerdo" con la norma.

"Decimos que hay que tener en cuenta aportaciones de sectores culturales que se sienten poco escuchados en el contenido de esta ley", ha explicado, al tiempo que ha manifestado que una de las reivindicaciones de su partido es que la norma "favorece la externalización de la producción audiovisual pública" y que esto "afecta a programas informativos". "Nos preocupa que no haya un organismo independiente regulador del sector audiovisual, tal como existe en el resto de países europeos", ha añadido.

No obstante, Asens ha asegurado que confía en que se pondrán de acuerdo en estas y otras cuestiones "que son un poco complicadas". "Si no se resuelven ahora, nosotros no lo vinculamos al debate de lo Presupuestos y esperamos resolverlo en la fase de enmiendas", ha asegurado.