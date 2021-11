Podemos presiona al PSOE para sacar adelante la ley Belarra que prohibirá la venta de mascotas

Unidas Podemos reclama al PSOE que se inicie ya la tramitación del anteproyecto de ley de Bienestar Animal, dado que el Ministerio de Derechos Sociales, proponente del texto normativo, lleva esperando desde el pasado 6 de octubre luz verde por parte de Moncloa.

Según han explicado fuentes del Ministerio que dirige Ione Belarra, la necesidad de disponer una ley de protección animal en España es "urgente" y requiere adecuar el "sentir mayoritario" de la ciudadanía española al ordenamiento jurídico.

Por tanto y desde que se dieron a conocer las líneas maestras del anteproyecto con la consulta pública que se produjo el 6 de octubre, el socio minoritario del Ejecutivo está esperando que el PSOE acceda a impulsar la tramitación de la futura Ley de Bienestar Animal, con su aprobación en el Consejo de Ministros y su posterior remisión a las Cortes Generales. Y es que desde el Ministerio calculaban que en noviembre la norma ya estaría validada en el Consejo, es decir, en el seno del Ejecutivo.

También subrayan que esta ley no solo forma parte del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, al recordar que el pasado mes de mayo todos los grupos parlamentarios, con la excepción de Vox, acordaron en una moción en el Congreso conjunta (a propuesta de Ciudadanos) la necesidad de avanzar en materia de protección animal. De esta forma, han destacado que la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales recoge "punto por punto" el contenido de aquella moción.

MEDIDAS DE LA LEY

La futura ley prohibirá la cría de mascotas a particulares, la compra de animales en tienda y propone la reconversión de los zoos en lugares de cría autóctona en cautividad, según explicó el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres el pasado mes de septiembre.

Uno de sus principales objetivos de este anteproyecto es acabar con la "lacra" del abandono de animales de compañía, pues se estima que entre 150.000 y 300.000 animales padecen esta situación cada año en España.

También la nueva normativa establece el principio de 'sacrificio cero' de animales abandonados (solo se permitirá a excepciones vinculadas a situaciones eutanásicas) y pauta mecanismos de control de cría de animales, que con carácter estatal sólo estará permitida para profesionales.

Además, se prohíben también los circos con animales (medida ya establecida en muchas comunidades autónomas) y creará seis registros: de animales de compañía, de núcleos zoológicos, de criadores, de inhabilitados para pertenencia de animales, profesionales del comportamiento animal y de entidades de protección animal.

Junto a ello se impulsarán campañas de sensibilización y concienciación social contra el maltrato y el abandono animal, así como la tenencia responsable.

Otro punto establece que los particulares no podrán tener más de cinco animales en su hogar y quienes quieran tenerlos deberán registrarse como núcleos zoológicos. En el caso de que un particular cuente con cinco o más mascotas cuando se apruebe la ley, no estará fuera de la ley pero no podrá adquirir más.

En cuanto a los perros de caza, el texto los trata como cualquier otro perro, es decir, quien tenga cinco deberá estar registrado como núcleo zoológico, y se prohíbe también el tiro al pichón.