Podemos da por hecho que entrará en el nuevo CGPJ con vocales propios: Victoria Rosell, principal candidata

Los avances son alimentados por PSOE y PP, pero el acuerdo todavía tardará en llegar. Las fuentes, a un lado y el otro, admiten ir con pies de plomo para evitar sorpresas a posteriori. Toda vez las prevenciones sobrevuelan las conversaciones, todavía queda trabajo por delante para rubricar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Las partes emplazan a esperar a los resultados la próxima semana.

Ello será posible después de que tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo demostrasen ser capaces de aislar de forma expresa las negociaciones de sus choques en el Senado. El desbloqueo institucional incluirá un reparto a todas luces de los vocales del CGPJ entre PP y PSOE con cuota de participación de Podemos y PNV.

En el caso de la formación morada, así lo ha dejado claro Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social aseguró que los acuerdos suscritos entre Unidas Podemos y PSOE "se van a cumplir" con vocales propuestos desde su partido. Eso sí, ha evitado dar nombres alegando que "no ayuda" poner nombres sobre la mesa a las conversaciones que mantienen a esta hora el ministro de la Presidencia, José Félix Bolaños, y el diputado de Unidas Podemos y líder del PCE, Enrique Santiago.

En las últimas horas ha salido a la palestra el nombre de Victoria Rosell, la actual delegada del Gobierno contra la violencia de género. Es significativo que la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, haya difundido a través de sus redes sociales una fotografía suya abrazándose con ella.

Una posición que también ha expresado la líder de Podemos en Canarias, Laura Fuentes, que considera a Rosell una "jueza brillante, feminista y de una integridad incuestionable". De esta forma y a través de un comentario en redes, aludía a que la delegada del Gobierno contra la violencia de género "debe formar parte" del próximo CGPJ.

Contra los criterios del PP

Acerca de los nombres de los nuevos vocales, en el PP subrayan que antes que personas concretas lo que están debatiendo son criterios de idoneidad, no vetos, y se remiten a la propuesta que enviaron al Gobierno el pasado mes de julio. En este texto el PP pedía no incluir en el cupo de juristas a integrantes de la carrera judicial en ejercicio y que no sean vocales quienes hayan tenido cargos en política en los cinco años anteriores. Esto exclye a Rosell, así como a Ricardo de Prada.

Fuentes de Unidas Podemos han señalado que todos en el espacio valoran "muchísimo" la trayectoria de la jueza, pero que también están abiertos a que sean otros magistrados los que puedan ocupar un asiento en el CGPJ si es que finalmente el PP y el PSOE logran pactar la renovación de este órgano, pendiente desde hace más de cuatro años. Aunque las mismas fuentes no han concretado cuántos vocales están negociando con los socialistas por la parte morada, han señalado que dos sería un número aceptable.