Podemos no pierde "ni la esperanza ni la ilusión" por lograr en plazo una reforma "histórica"

El portavoz de Podemos en la Junta General, Rafael Palacios, ha señalado este miércoles que la formación morada no pierde "ni la esperanza ni la ilusión" por lograr en plazo el acuerdo para aprobar una reforma del Estatuto de Autonomía que incluya la cooficialidad del asturiano, lo que considera una oportunidad "histórica".

En declaraciones a los medios al término de la reunión de Junta de Portavoces, Palacios ha remarcado que la reforma "tiene que darse" y hacerlo "en unos plazos" que permitan que se apruebe en Asturias y en el Congreso en la presente legislatura.

"La reforma es una oportunidad histórica", sostiene, asegurando que desde Podemos trabajarán para alcanzar el consenso necesario "en puntos fundamentales y claves". "Habrá tiempo después de ahondar en otras cuestiones", añadió.

En ese sentido, ha insistido en no llevar a las negociaciones temas "que no tienen que ver con el Estatuto de Autonomía", como la fiscalidad de la comunidad autónoma. "No se va a tocar el IRPF y Sucesiones en la reforma", ha señalado, emplazando a plantear esas propuestas en otros espacios.

Palacios destaca la voluntad de aceptar la iniciativa de Foro para que la ley de desarrollo de la oficialidad requiera 3/5 de la Junta, en aras de "desbloquear" la negociación y favorecer también la incorporación de otras formaciones como Ciudadanos y el PP.

Asimismo, ante la nueva reunión prevista para la próxima semana con PSOE, IU y Foro, desde Podemos insisten en la importancia de sumar a Foro, no por tener "un voto más o menos, sino porque la reforma no es una cuestión de izquierda o derecha, sino de derechos", por lo que considera que cuanto "más plural, mejor".

"Estamos más cerca que nunca, con 26 votos asegurados. Considero que lo vamos a conseguir pero son importantes los plazos", ha dicho, animando al resto de formaciones a agilizar el acuerdo.