Podemos pide al presidente del TSJCyL que no haga política desde su cargo y que se afilie "a Vox o al PP"

Considera que el CGPJ debería "tomar cartas en el asunto para cesarle en su puesto"

El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha tachado de "extremadamente graves" las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, en las que ha afirmado que "la democracia en España se pone en solfa desde que el partido comunista entra en el Gobierno de España".

Fernández considera estas declaraciones como "un atentado a los pilares básicos de la democracia y la separación de poderes" y ha insistido en que es una "vergüenza" ya que Concepción "está manchando y mancillando las instituciones", a lo que ha añadido que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debería tomar cartas en el asunto para cesarle de su puesto".

"Son unas declaraciones inaceptables", ha agregado el líder de Podemos en la Comunidad, las cuales atribuya al "enorme déficit democrático que hay en España".

"Es impresentable y lo más grave que he vivido en los seis años que llevó en el ámbito político", ha aseverado Fernández, antes de pedir a José Luis Concepción que deje de hacer política desde su cargo: "A ver si de una vez se afilia a Vox o al PP y hace política dentro de una organización política y no siendo el presidente del TSJCyL, que es deplorable y gravísimo".

Para finalizar, Fernández ha recordado que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ya ha advertido en otra ocasión a José Luis Concepción de no hacer este tipo de declaraciones.

"Hace un flaco favor tener un presidente que no entiende que uno de los pilares básicos y fundamentales es la separación de poderes. No nos podemos permitir el lujo de hacer este tipo de declaraciones y no debe hacerlo público si lo piensa", ha zanjado Pablo Fernández.