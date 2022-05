Podemos pide desclasificar la información dada por el CNI y urge dimisiones

Unidas Podemos ha pedido al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que desclasifique la información que ha mostrado la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, en la comisión de secretos oficiales del Congreso al considerar que debe salir a la luz pública ante la "máxima gravedad" del caso Pegasus de espionaje a políticos.

En rueda de prensa, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha recalcado que tras la comparecencia de Esteban su formación exige que se asuman responsabilidades, ya que "salimos más preocupados de esta comisión de lo que entramos".

"Por lo que se ha contado se refuerza la necesidad de asumir responsabilidades políticas. No las reduce sino que las refuerza", ha reiterado Echenique tras incidir en que se debe "investigar a fondo" a través de una comisión pública, que rechazan PSOE y PP.

El portavoz parlamentario ha lamentado que los socialistas se "equivoquen" al no permitir esa comisión de investigación y ha insistido en que la información clasificada que este jueves se ha mostrado a los diputados "sea conocidas tanto por los periodistas como por toda la ciudadanía para no estar con filtraciones".

"No desvelo nada si digo que el CNI no puede informar de lo que no conoce. El CNI informa de lo que conoce y en base a esto estamos más intranquilos", ha dicho Echenique, que ha señalado que si hubiera cédulas descontroladas dentro del Estado los responsables políticos podrían no conocerlo pero "no pueden negar la existencia de algo".

La formación morada ha conversado con algunos grupos parlamentarios para ver si apoyan la desclasificación de estos documentos del CNI y, en este sentido, JxCAT se ha mostrado a favor de que se hagan públicos.

Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha coincidido en otra rueda de prensa que tras la comparecencia de Paz Esteban se refuerza la idea de que "estamos frente a un escándalo político".

"Salimos enfadados y con la idea reforzada de que es imprescindible hacer una investigación, constituir una comisión de investigación en el Congreso para poder poner luz y taquígrafos a todo lo que se nos está contando", ha añadido.

Nogueras no ha respondido a muchas de las preguntas planteadas por la obligación legal de guardar el secreto, pero ha asegurado que su teléfono móvil "ha sido infectado con Pegasus" y no le parece que los políticos independentistas como ella sean "una amenaza terrorista".

Algunas fuentes cercanas a los independentistas señalan que tanto el Ministerio de Defensa como el CNI podrían ser la "punta de un iceberg" de un escándalo mucho más "gordo".