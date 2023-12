Podemos pedirá a Sánchez en la sesión de control "medidas concretas" contra Israel

Podemos pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo miércoles en la sesión de control en el Congreso, "acciones concretas" contra Israel, "no palabras", para que España dé ejemplo dentro de la UE en el conflicto palestino-israelí.

"La inacción de la UE en esta materia está siendo vergonzosa y ya que nuestros socios europeos se mantienen subordinados a los intereses de Estados Unidos, creemos que España debería dar ejemplo, reivindicar y solicitar acciones concretas, eso le vamos a pedir a Sánchez", ha anunciado el portavoz de la formación, Pablo Fernández, en rueda de prensa este lunes.

Entre las medidas concretas que Podemos ha enumerado están el decretar el alto el fuego, el luchar por poner fin al genocidio, el embargo de armas a Israel, la imposición de sanciones económicas al Gobierno de Netanyahu y la supresión de los acuerdos de cooperación con Israel.

Fernández se ha referido también a la reunión que mantendrá hoy la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, con representantes de la banca, y ha destacado que Podemos cree que el impuesto a la banca debe ser estructural, permanente y que debe incrementarse de forma sustancial ante los beneficios "desorbitados" que obtienen.

"Si queremos profundizar en las transformaciones, mejor el país y luchar contra la desigualdad es fundamental que quien más tenga, más aporte porque no hay justicia social sin justicia fiscal", ha indicado el portavoz.

Por su parte, la coportavoz María Teresa Pérez, también presente en la rueda de prensa, ha criticado la medida propuesta por Educación de prohibir el uso de los móviles en clase porque, según su formación, lo que se necesita es reforzar la enseñanza ya sea reduciendo rátios y las horas lectivas o incrementando el profesorado.

Así, Podemos aboga por reforzar las normas ya existentes y no por la prohibición, que no es tan efectiva como las medidas pedagógicas, y obligar a las grandes empresas de internet a destinar parte de sus beneficios para el estudio de las nuevas tecnologías la infancia. "No más prohibiciones que sabemos que no funcionan", ha concluido María Teresa Pérez.

Y en cuanto al viaje a Marruecos del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la portavoz ha indicado de nuevo que les "preocupa" la posición de España respecto al Sáhara Occidental y que las relaciones con este país vecino no pueden basarse en el "incumplimiento sistemático del derecho internacional".

"No queremos ni ocupación israelí en Palestina ni tampoco ocupación marroquí en el Sáhara Occidental", ha apostillado María Teresa Pérez.