Podemos pedirá retirar el presupuesto por quedar desequilibrado en 24,5 millones

El grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza solicitará formalmente al Gobierno de Zaragoza la retirada del presupuesto y la posterior presentación de uno nuevo, una vez confirmado que está desequilibrado en 24,5 millones de euros, una vez que la Diputación General de Aragón ya cumplió la sentencia del tranvía antes de acabar el año y no pueda imputarse ese ingreso a 2023.

El portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha calificado de "irresponsabilidad y temeridad presupuestaria" la actuación del Gobierno de Azcón por introducir una partida "que reiteradamente la DGA había anunciado que haría frente en este ejercicio". "Sólo la necesidad electoral de presentar un presupuesto mayor hizo que Azcón incluyese este concepto", haexplicado.

Para Rivarés, quien por "prudencia presupuestaria" renunció a incorporar la deuda autonómica al presupuesto en los cuatro años en que fue consejero de Hacienda, "la posibilidad de que el Gobierno enmiende su propio presupuesto para aumentar la deuda del Ayuntamiento no es posible hacerla sin informe del interventor". Además, necesita obligatoriamente determinar qué inversiones se harán con cargo a ese crédito, algo que tampoco puede hacerse mediante una enmienda, ha expuesto el portavoz.

Fernando Rivarés se ha preguntado lo siguiente: "¿Puede permitirse el Ayuntamiento aumentar 40 millones la deuda municipal, los 15 previstos más los 25 con los que quiere tapar esta actuación chapucera?". Para acometer inversiones estratégicas necesarias como la depuradora o la Ciudad del Deporte "seríamos los primeros en apoyarlo". "Para resolver un problema contable y subordinar la deuda a actuaciones corrientes, de ninguna manera. Es matar moscas a cañonazos", ha remarcado.

Asimismo, ha considerado que "la única manera de evitar un recorte de 24,5 millones es mediante un nuevo presupuesto". Aun así, sólo el incremento de la amortización y de los intereses que conlleva pedir un crédito hace "que deba incrementarse el gasto financiero y recalcularse con el aumento de los intereses bancarios, consecuencia de la decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos, cantidadque deberá recortar de algún lado el gobierno".

Podemos ha recordado que al día siguiente de aprobarse el presupuesto advirtió de la "chapuza" que Azcón estaba haciendo al incorporar esta partida, especialmente al constatar que "ningún técnico respaldaba con informe firmado esta partida, que sólo se justificaba con dos notas de prensa y una copia de la sentencia".

No era el único concepto de ingresos que se demostraba hinchado puesto que la formación morada ya denunció la incorporación de los 15 millones de posible venta del terciario de Romareda, "algo que en este momento no existe al no estar aprobado de manera definitiva".

Desde el grupo municipal han apuntado que esta "chapuza" va a significar que los que "se presentaban como los grandes gestores" van a terminar su mandato reduciendo la deuda de la ciudad con los bancos, en el mejor de los casos, "con 40 millones menos que la que consiguió reducir Rivarés mientras fue consejero municipal de Hacienda, pero que quedaría sólo en 94 al contabilizar los 40 millones en los que crecería la deuda si Azcón insiste en utilizarla para solucionar el agujero que ha provocado en un presupuesto aún sin aprobar".

En opinión de Rivarés, "Azcón sólo quería presentar un presupuesto electoralista antes de presentar su candidatura al Gobierno de Aragón. Es una muestra más de que todo, hasta la técnica presupuestaria, se ha puesto al servicio de su propaganda", ha finalizado diciendo.