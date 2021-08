Podemos participa en el 'abrazo' al Mar Menor y reivindica dotarlo de "personalidad jurídica y crear un Parque Regional"

Podemos ha participado este sábado en el 'abrazo al Mar Menor'. Los portavoces de Podemos en el Ayuntamiento de Cartagena y San Javier, Leli García y Matías Cantabella, y el secretario regional de Sociedad Civil, Luigi Carinci, han participado previamente en una mesa informativa en el mercado de La Manga.

La ciudadanía de los municipios que rodean el Mar Menor ha vuelto a volcarse en la defensa de esta joya natural, "en pleno proceso de destrucción tras años de agresiones por parte de los gobiernos regionales del Partido Popular".

Convocados por la Plataforma por la ILP para dotar de personalidad jurídica a este entorno, cientos de vecinos han participado en el simbólico 'Abrazo al Mar Menor' para expresar su apoyo a la propuesta, informa el partido.

A esta movilización también se han sumado los portavoces de Podemos en los ayuntamientos de Cartagena y San Javier, Leli García y Matías Cantabella, así como el secretario regional de Sociedad Civil de la formación, quienes han defendido que "dotar al Mar Menor de personalidad jurídica y crear un Parque Regional es la única forma de blindar esta joya natural".

Los portavoces de Podemos han reclamado "soluciones definitivas, que incluyan la sostenibilidad y recuperación de este entorno a medio y largo plazo".

A este respecto, desde la formación consideran "lamentable" que "la única respuesta del Partido Popular a la propuesta haya sido rechazar cualquier solución que no sea una medida urgente, como si fuese incompatible actuar ya contra quienes están envenenando el Mar Menor y, al mismo tiempo, poner medidas sobre la mesa para restaurar su estado y garantizar que esto no vuelva a ocurrir". "El Mar Menor se muere y no tiene tiempo para parches", han resumido.