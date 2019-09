Podemos organiza una conferencia al candidato peronista Alberto Fernández en el Congreso

Asamblea festiva en el Congreso de los Diputados. Unidas Podemos celebró este jueves en el Parlamento una conferencia a mayor gloria de Alberto Fernández, candidato peronista que se impuso al presidente de Argentina, Mauricio Macri por una amplia ventaja de más de 15 puntos, en las primarias del pasado mes de agosto. A gritos de "presidente, presidente", Fernández fue agasajado y vitoreado por diputados y simpatizantes de Unidas Podemos. "¡Vamos a volver, vamos a volver!", entonaban. También han mostrado carteles con la bandera argentina y el nombre de "Alberto".

Entre los miembros de Unidas Podemos asistentes al acto se encontraban Juan Carlos Monedero, Gloria Elizo, Gerardo Pisarello, María del Carmen Pita o Antón Gómez Reino. La charla duró unos 50 minutos y Alberto Fernández basó su discurso en el título de la conferencia: Nuevos horizontes económicos en América Latina y Europa.

PP y Ciudadanos critican que se usara una sala del Congreso para celebrar este acto en beneficio del candidato peronista y creen además que no se informó a la Mesa de su organización y, mucho menos, de la presencia de Alberto Fernández. "La invitación no pasó por los cauces habituales ni figuraba en el orden del día y los grupos no supimos de la presencia de Fernández", dicen desde Ciudadanos en un artículo publicado por el diario "El Mundo".

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que tiene a sus servicios jurídicos estudiando la "fórmula más rotunda" para expresar su queja a la Mesa, para que se tomen medidas contra Podemos y nunca alguien vuelva a montar un "acto de campaña" en el Congreso.