Podemos no se opondrá si Madrid solicita el estado de alarma pero insiste en reforzar servicios públicos

La portavoz de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha indicado este lunes que no se opondrán si la Comunidad de Madrid solicitara el estado de alarma para toda la región pero ha insistido que esto no sirve de nada si no hay un refuerzo de servicios públicos.

En declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press, Isa Serra, antes de celebrarse la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado que la Comunidad podría llevar al confinamiento al conjunto de la región sin solicitar el estado de alarma.

No obstante, en caso de que la dirigente madrileña hiciera esta solicitud ha indicado que no se opondrán pero que la única solución es "el refuerzo de los servicios públicos, que empeora cada día, y el fortalecimiento de la Atención Primaria".

"Esto tiene que ver con el proyecto ideológico del PP y Cs de degradar los servicios públicos. Cs y PP se niegan a reforzarlos aunque sea para evitar una pandemia y salvar vidas", les ha acusado la portavoz de Unidas Podemos.

Por último, ha insistido en que los confinamientos por distritos y municipios son "injustos" y ha vaticinado que "no van a tener efectos positivos" porque son segregadores y luego estas personas tienen que ir a trabajar a zonas de centro o del norte de Madrid.