Podemos se niega a comentar las "tonterías" de Vox pidiendo su ilegalización: "Lo hacen para provocar"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que lo mejor que se puede hacer con las "tonterías" que, a su juicio, dice Vox es no contestarlas, porque ellos mismo son conscientes de que son "tonterías" y las dicen "para provocar".

Así lo ha asegurado en rueda de prensa en la sede de Podemos, al ser preguntado por las declaraciones realizadas en Antena3 por el vicesecretario de relaciones internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, planteando la ilegalización de los partidos que "no creen en la unidad de España y no renuncian al marxismo", y poniendo de ejemplo al partido morado,

"Las tonterías que dice Jair Bolsonar, Donald Trump o Vox lo mejor es no contestarlas. Ellos mismos son conscientes de que son tonterías. Las hacen para provocar", ha asegurado Echenique, comparando a Vox con el presidente brasileño y con el estadounidense, respectivamente.

En cuanto a las declaraciones que realizó Espinosa de los Monteros hace días en una televisión de Miami, cargando contra la "izquierda sucia, malvestida y con coleta", Echenique ha respondido en clave de humor: "Yo esta mañana me he duchado. Esa puede ser la respuesta a Vox". "Yo me veo bien", ha afirmado a su vez la coportavoz de la Ejecutiva, Noelia Vera.