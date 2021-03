Podemos Murcia cree que un gobierno entre PSOE y Cs "nunca sería capaz de resolver los problemas estructurales"

La diputada recuerda a Cs que en 2019 tuvo también la oportunidad de "mandar al PP al baúl de los recuerdos"

La portavoz del Grupo Mixto y diputada de Podemos, María Marín, cree que un Gobierno entre PSOE y Cs "nunca sería capaz de resolver los serios problemas estructurales de la Región y a los intereses de los que de verdad mandan en esta Región, con los dueños de la pocilga". Así lo ha expuesto durante su intervención en la segunda sesión del debate de la moción de censura presentada por PSOE y Cs en la Asamblea Regional.

La diputada regional, que ha recordado que tanto ella como Rafael Esteban, el otro diputado de Podemos, votarán a favor de la moción de censura, ha dejado claro que en caso de prosperar la iniciativa, ellos no van a gobernar "con un programa neoliberal".

En ese sentido, ha dicho que Podemos "no va a estar en ningún gobierno que no tenga un compromiso claro y absoluto con lo público". Según ha puesto de manifiesto, aunque están de acuerdo con la mayoría de las propuestas del programa de gobierno de PSOE y Cs, "pesan más las carencias y la falta de concreción". No obstante, ha matizado que ellos tampoco esperaban más de un gobierno con Ciudadanos, "una formación política que ha sido parte activa de las políticas del PP en la Región de Murcia en los últimos seis años".

La diputada regional ha recordado a Ciudadanos que en 2017 y en 2019 también tuvo "la oportunidad de mandar al PP al baúl de los recuerdos". "Ustedes pudieron echar al PP en la primavera de 2017, cuando Pedro Antonio Sánchez abría telediarios todos los días por causas de corrupción", les ha dicho, indicando que también pudieron hacerlo tras las elecciones del año 2019.

Marín ha recordado a la vicepresidenta del Gobierno, Isabel Franco, un mitin en plena campaña electoral en el que indicaba que "Ciudadanos es la única solución para acabar con la corrupción del PP". "Le han bastado a usted menos de dos años al lado de López Miras para convertirse en parte de esa gangrena que venía a extirpar", le ha espetado.

También ha tenido palabras para el presidente del Gobierno regional y las críticas recibidas por presentar una moción de censura en plena pandemia. A él le ha recordado que "aprobó unos presupuestos con recortes en material sanitario y farmacia de 57 millones de euros y en esos mismos presupuestos se subió el sueldo 3.000 euros al año para cobrar lo mismo que la señora Isabel Franco, la bien pagá". Del mismo modo le ha indicado que "en plena pandemia impuso la censura parental en las aulas para tener contenta a la derechita de Vox, porque esos son los problemas que a ustedes les importan e impidió en la Asamblea Regional una comisión de investigación sobre las muertes en residencias".

Entre las medidas aprobadas en plena pandemia, ha echado en cara al Gobierno regional aprobar decretos de medidas urgentes como permitir el 30% más de emisiones y residuos contaminantes a ciertas industrias o dar bonificaciones al sector del juego.

Además, ha criticado que durante la pandemia también "se ha comprado a 3 diputados de otro partido y ha reventado todos los avances que se habían hecho en los últimos 15 años para luchar contra la lacra del transfuguismo".

"Ha robado, ha mentido y ha utilizado esta pandemia para aprobar medidas urgentes que no tienen nada que ver con el Covid y sí con sus pelotazos. Usted es tan ruin y tan decrépito que ha utilizado a los muertos del Covid para sus sucios negocios", ha añadido.

Por otro lado, también se ha dirigido al portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, del que ha dicho sentirse decepcionada. "Su voto no me sorprende. Me sorprenden más las formas. Tanto rollo para terminar haciendo exactamente lo mismo que los tránsfugas de Ciudadanos", ha señalado.

Finalmente, ha asegurado que votarán a favor de la moción, pero que de prosperar, ha indicado a PSOE y Cs, "cuenten también desde mañana mismo con nuestra oposición de izquierdas, en defensa de lo público y en lucha por un cambio real y no de un mero recambio para la Región".