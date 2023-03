Podemos mantiene el pulso a Díaz y desoye invitación al acto: está en su mano

Alicia López

Podemos no da marcha atrás en su decisión de ausentarse de la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz a las generales el próximo domingo si antes no tienen por escrito un acuerdo para que Sumar celebre primarias abiertas y ponen la pelota en el tejado de la vicepresidenta segunda del Gobierno: "está en sus manos", han dicho la secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y su "número dos", Irene Montero.

A cinco días de que Díaz lance su candidatura electoral con Sumar en un acto en el estadio Magariños al que ya han confirmado su asistencia varias fuerzas a la izquierda del PSOE, ésta ha expresado su deseo de que acuda "mucha gente de Podemos y, sobre todo, su secretaria general", pero los morados no recogen el guante y siguen enrocados en no participar mientras no firmen ese compromiso "de mínimos".

Fuentes de la vicepresidenta segunda no le dan mayor importancia a esta ausencia porque el proceso en sí es "impresionante" más allá de lo que hagan algunas fuerzas y quien no esté en la foto deberá explicarlo, han señalado.

Tampoco al portavoz de IU en el Congreso y secretario general del PCE, Enrique Santiago, pone el foco en que Podemos no acuda al señalar que aún quedan "meses y meses" hasta las elecciones para ir superando cualquier tipo de discrepancia que haya entre ambos.

Belarra, en el Canal Red, ha repetido que lo que ha propuesto Podemos es "enormemente sensato", recalcando que es fundamental ir unidos a las elecciones pero que es Yolanda Díaz quien "tiene la llave de la unidad" y que a ellos les encantaría ir a arroparla el domingo, pero antes tiene que comprometerse con las primarias abiertas.

No están dispuestos y así lo ha dicho Belarra y todos los dirigentes morados que hoy han hablado de esta cuestión es que la unidad se cierre "en despachos" como sucedió en Andalucía, recordando que Podemos se quedó fuera del acuerdo de coalición para las autonómicas de 2022 aunque luego entró en el pacto político.

"No entiendo por qué Díaz no quiere comprometerse con nosotros a unas primarias abiertas. No sé si es cosa de ella o de otras fuerzas que ya tienen un acuerdo con ella", ha dejado caer Belarra sin mencionar la última oferta que les ha hecho llegar el equipo de Sumar de suscribir un compromiso para elegir a los candidatos por primarias y dejar para más adelante la fórmula concreta, que se negociará multilateralmente con el resto de formaciones.

Podemos, la fuerza con más peso de todas las que podrían incorporarse a Sumar, teme quedar relegado en la confección de las listas con arreglos de los otros partidos minoritarios, que, en muchos casos, ven además a los morados como una rémora para las aspiraciones electorales de este proyecto y, de ahí, que quieran cerrar ya un acuerdo bilateral con Díaz con las reglas de juego definidas.

Irene Montero, también ministra de Igualdad, ha repetido esta misma consigna de dejar "en manos" de la líder de Sumar la asistencia de Podemos a este acto porque lo que están pidiendo "es sencillo y generoso" y no ve dónde está el problema cuando ambos están de acuerdo "en lo prioritario", como parece.

Pero la realidad es que ninguno aclara dónde está el escollo para llegar a un entendimiento ni qué diferencias hay entre ambas propuestas, y se limitan a repetir que sea la parte contraria la que dé las explicaciones, como ha hecho hoy la secretaria de Organización de los morados, Lilith Verstrynge, insistiendo las dos partes en público que no entienden dónde está el problema.

Entre tanto, el exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias sigue metiéndose de por medio sin dejar de tutelar la estrategia de su partido y ayer, en un artículo en el diario Ara, advertía de que Podemos "nunca se ha dejado humillar y no lo va a hacer ahora".

Reconoce como legítima la lucha interna por el poder que hay en la izquierda y que se cuestione la hegemonía de Podemos, que quizá haya terminado, apunta, pero se debe ofrecer "reglas sensatas para dirimir las correlaciones de fuerzas", insistiendo así en las primarias.

Y desde el Gobierno, al que le preocupa el choque entre Podemos y Sumar por la factura que pueda pasar a las aspiraciones de Pedro Sánchez, siguen insistiendo en que es muy importante que les vaya bien y que el espacio a la izquierda del PSOE "tengan una referencia no confusa" para que les voten quienes no opten por los socialistas, ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Fuentes del Gobierno creen que Podemos no va de farol con sus exigencias y están convencidos de que Iglesias lo que quiere es que gane la derecha para que a él le vaya mejor.

Las espadas continúan en alto y todo apunta a que los morados no estarán el domingo junto a dirigentes de primera fila de IU, Más País, los comunes, Compromís, la Chunta aragonesista, Batzarre o el Partido Verde Europeo, que han confirmado su asistencia, porque no se mueve nada que incline la balanza para que Podamos esté en el Magariños, aseguran fuentes moradas.