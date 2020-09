Podemos Madrid augura que a Ayuso "le queda muy poco" como presidenta

La portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, ha asegurado este lunes que la situación que vive la Comunidad es "insostenible" en muchos ámbitos, por lo que ha augurado que a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "le queda poco" en el cargo.

Minutos antes del inicio del Debate del Estado de la Región, Serra ha señalado que la Sanidad "está al punto de colapso, la Atención Primaria no puede más, la Educación con la vuelta al cole es un auténtico caos y las residencias no se han medicalizado". Y critica que la Asamblea de Madrid lleva seis meses "secuestrada, ya que PP y Ciudadanos (Cs) no han querido sesiones y comparecencias, solo un tiempo muy limitado de control".

"Todos los anuncios que ya conocemos que hará Ayuso o estaban presupuestados, que los va a pagar el Gobierno de España con el fondo Covid para las comunidades; o son propuestas mentiras que no va a poner en marcha", apunta la portavoz parlamentaria.

Por todo ello, cree que será el último debate de Díaz Ayuso como presidenta. "Veremos lo que sucede en las próximas semanas. Es un Gobierno insostenible, lo que demostrado en todo el año, con su incapacidad para aprobar sus presupuestos y le queda muy poco tiempo. No sabemos lo que sucederá. Ella misma ha hablado de elecciones", ha manifestado.

Isa Serra también quiere que haya sesiones presenciales de la Junta de Portavoces, ruedas de prensa y más acción parlamentaria. "Creemos que el bloqueo permanente tiene que ver con un intento de callar a la oposición y que el desastre que están haciendo no tenga control ni oposición por parte de la ciudadanía", ha concluido.