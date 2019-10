Podemos la lía con esta foto defendiendo la huelga independentista que ha provocado la ira de su protagonista

La huelga independentista del viernes fue uno de los puntos más calientes de la jornada. Si bien, se vivieron momentos de tensión, que acabarían desembocando en la peor de las noches de las protestas de los radicales, desde Podemos Barcelona trataron de buscar una imagen de unidad y concordia. De esta forma, publicaron una fotografía en su cuenta que trataba de mediar entre las dos posturas enfrentadas, una imagen que, de forma inesperada, provocó la reacción de su protagonista.

Una imagen de la Diada de 2018

El paracaidista que chocó contra la farola rompe su silencio y responde firme a Anabel Alonso La humorista se mofó del cabo Luis Fernando Pozo tras golpearse con la bandera de España contra una farola en el desfile del 12 de octubre 20 oct 2019 - 14:34

La imagen en cuestión compartida por Podemos representa a dos jóvenes besándose en lo que supuestamente sería la huelga organizada el viernes. El detalle, el chico ataviado con la bandera de España, y la chica con la estelada independentista. Una supuesta imagen de concordia entre dos posturas cada vez más alejadas, que en realidad correspondía a la Diada de 2018.

La protagonista de la foto no dudó en responder a los morados asegurando que "los de la foto somos mi pareja y yo en la Diada de 2018. No tenéis nuestro permiso para utilizar la foto. Y yo, personalmente, no quiero ser relacionada con vosotros. Borrad la foto", aseguraba.

Els de la foto som la meva parella i jo a la Diada de 2018. No teniu el nostre permís per fer servir la foto. I jo personalment no vull ser relacionada amb vosaltres. Borreu la foto. — Liara Lestrange (@LiaraLestrange) October 18, 2019

Podemos borró el tuit y la foto

Finalmente, desde la cuenta de Podemos Barcelona se decidió borra la foto. Desde @Podem_BCN se han puesto en contacto conmigo paga disculparse por el tema de la foto y han procedido a borrarla muy amablemente" aseguraba la tuitera Liara Lestrange.

Desde @Podem_BCN se han puesto en contacto conmigo paga disculparse por el tema de la foto y han procedido a borrarla muy amablemente. — Liara Lestrange (@LiaraLestrange) October 19, 2019

"En todo caso le honra al CM en concreto que se ha tomado el detalle de buscarme desde su Twitter personal y disculparse. El partido sigue siendo lo mismo", aseguraba de nuevo la afectada en un mensaje posterior.

En todo caso le honra al CM en concreto que se ha tomado el detalle de buscarme desde su Twitter personal y disculparse. El partido sigue siendo lo mismo. — Liara Lestrange (@LiaraLestrange) October 19, 2019

La reacción de las redes

Como es habitual en este tipo de pifias, la reacción de las redes ha sido notable, tanto es así que la propia afectada se mostraba sorprendida con la cantidad de notificaciones que recibió.

I el pel cul que els hi estarem donant amb les notificacions què? �� Jo m'estic rient una estona. — Liara Lestrange (@LiaraLestrange) October 18, 2019

Zas en toda la hipocresía �������� — rafael (@ironmaidenero) October 18, 2019