Podemos se lanza a por las generales advirtiendo a los poderosos "que se acabaron sus privilegios"

La número dos de Podemos, Irene Montero, ha señalado este sábado que para pinchar la burbuja del alquiler o bajar la luz se necesita un presidente del Gobierno como Pablo Iglesias que se atreva a sentar uno por uno a los jefes de las eléctricas, de los medios de comunicación y de los bancos para decirles "que se acabaron sus privilegios".

Durante su intervención en el mitin que suponía el regreso del líder de la formación tras los tres meses de baja por paternidad, Montero ha apuntado que hasta el mayor de los adversarios de la formación morada sabe que Podemos "tiene la suerte de tener al secretario general que es el único que puede sentar a esos poderosos a decirles que se acabaron sus privilegios".

"Empezamos a pelear una moción de censura contra quienes decían que no daban los números", ha añadido, para luego apostillar que sí que daban y que la campaña será "feroz" porque nunca han estado "tan cerca de gobernar, de meter a Pablo (Iglesias) en el Consejo de Ministros".

Por su parte, la portavoz adjunta de la formación en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, ha señalado durante su intervención que Podemos "nunca" ha estado tan cerca de ganar las elecciones generales del 28 de abril como hoy, y ha dado la bienvenida al líder morado apuntando que están "orgullosos" de tenerle.

El secretario de Organización, Pablo Echenique, en un discurso poblado de frases irónicas, ha cargado contra los que creen que los lazos amarillos son "el problema mas importante del universo", contra los que dicen que "todos los partidos son iguales" y contra los que dirán que la plaza donde se ha celebrado el mitin "estaba vacía". "Rivera es de centro, y los medios de comunicación, la CEOE, los tertulianos y las encuestas, siempre, siempre, dice la verdad", ha concluido con sorna.

"GRACIAS PABLO POR TRABAJAR REPARTIENDO LOS CUIDADOS"

El líder de Izquierda Unida, y número uno de Unidas Podemos por Málaga, Alberto Garzón, ha dado las gracias a Iglesias "por trabajar repartiendo los cuidados", en referencia a su permiso por paternidad de tres meses que le ha apartado de la política desde finales de 2018. "Por eso esta fuerza política da ejemplo, hace del feminismo su columna vertebral", ha recalcado.

Además, ha recordado que, a cerca de un mes de los comicios, "está todo abierto" y quedan millones de españoles "pensando qué hacer el 28 de abril. "Debemos trabajar para convencer, dialogar (...), para que ante esa sombra de la derecha reaccionaria, y ante el partido que titubea (por PSOE) ante el poder económico", gane Unidas Podemos que, a su juicio, "defiende la vida, España y lo público". "Hay que construir un nuevo país que será republicano", ha añadido.

Por su parte, la diputada Yolanda Díaz, ha hecho un alegato de la figura de Iglesias, señalando que aunque ya "ha hecho historia", hoy mas que nunca es futuro, y ha asegurado que gobernará el país y lo pondrá de nuevo todo "patas arriba". "Vengo a decirles a los agoreros que estamos más vivas que nunca, salimos a ganar, a movilizar", ha añadido.

Por su parte, el cabeza de lista por En Comú Podem, Jaume Asensha realizado un discurso enfocado al electorado catalán, y ha apelado a la fraternidad entre madrileños y catalanes. "Madrileños, Cataluña os ama, como un hermano. No olvidemos quienes somos y de donde venimos. No olvidemos los lazos de fraternidad, estamos orgullosos del 'No pasarán', del Madrid del 15M, del Madrid feminista", ha indicado.

Tras esto, ha recordado que el 28 de abril está en juego la democracia y los derechos conquistados, y ha hecho un llamamiento a hacer frente "a los del tripartito de Colón y a los embaucadores del Ibex", para terminar recordando las cargas policiales del 1 de octubre de 2017. "No queremos un país que apalee a su gente solo por querer votar, (...)no queremos un país amordazado", ha indicado.

Durante el acto político que suponía el lanzamiento de la campaña de Unidas Podemos, han presentado el lema de la campaña, 'La historia la escribes tú', y han dado voz a colectivos de pensionistas, taxistas y jóvenes.