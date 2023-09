Podemos-IU exige "aplicar medidas" del plan de sequía y el Ayuntamiento anuncia un nuevo bando

El portavoz adjunto del grupo municipal Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha exigido al gobierno local la "aplicación" de las medidas recogidas en el plan de sequía aprobado por la empresa metropolitana de agua Emasesa, que abastece a doce municipios sevillanos, entre ellos la capital hispalense, y a alrededor de 1,4 millones de usuarios. A esto, el delegado de Urbanismo, con competencias en materia de agua, ha respondido que el plan de Emasesa está "activo" desde 2021 y aplicándose con "rigor" y que "se está preparando" un nuevo bando de sequía.

A preguntas de Podemos-IU en la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno, el portavoz adjunto de la confluencia de izquierdas ha recordado este viernes que "no hay agua garantizada para un año" en los embalses de los que se abastece Emasesa. "Lo dice la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", ha subrayado. Sin embargo, Juan de la Rosa, esgrimiendo datos a 19 de septiembre de este año, ha cifrado en algo más de 200 hectómetros cúbicos los que hay en reserva por lo que, si son necesarios 150 hectómetros cúbicos anuales para "cubrir el gasto total del sistema de abastecimiento", el suministro está "garantizado para un año".

De esta forma, el delegado municipal ha afeado a Ismael Sánchez que "no transmita ni rigor ni tranquilidad", acusándole de "levantar el avispero". "El agua está garantizada para un año", ha abundado. "Yo no he dicho que no haya que tomar medidas. Está faltando a la verdad y es una irresponsabilidad", ha lamentado De la Rosa, en alusión a las críticas de Podemos-IU por unas declaraciones suyas en las que corroboraba este extremo. "No he hablado de que no haya que tomar medidas, todo lo contrario", ha sostenido, anunciando a renglón seguido un nuevo bando por la sequía.

El pasado 2 de octubre de 2022, el entonces alcalde Antonio Muñoz publicó un bando al declarar Emasesa la alerta por sequía después de varios meses en situación de prealerta y cuando se preveía que los embalses que abastecían al sistema bajarían de los 268 hectómetros cúbicos acumulados. Entre las medidas restricctivas recogidas en ese bando están la prohibición del uso del agua para fines ornamentales o recreativos, como el llenado de piscinas. A fecha de este viernes 22 de septiembre, los seis embalses que abastecen a Emasesa están al 31,3% de agua embalsada (200,71 hectómetros cúbicos).