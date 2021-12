Podemos ve "irresponsable" convocar elecciones en plena sexta ola del covid

Unidas Podemos ha calificado de "muy lamentable" y "profundamente irresponsable" la decisión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de convocar elecciones anticipadas en plena sexta ola de la pandemia.

Así lo ha asegurado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, en una rueda de prensa en la que ha señalado que esta convocatoria demuestra que, en lugar de estar centrados en controlar la pandemia, al Partido Popular solo le interesan sus cálculos electorales.

Tras opinar que "no es casual" el PP no haya tomado "ninguna medida" para no perjudicarse en estos comicios, ha apuntado que están preparados e "ilusionados" porque estas elecciones serán la primera parada del "frente amplio" de izquierdas liderado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En este sentido, ha recordado que llevan tiempo articulando un "proyecto plural" que aglutine varias fuerzas políticas como Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, y que integre también a la sociedad civil, con colectivos y otras plataformas.

Su objetivo, ha apuntado, es ensanchar el espacio electoral para estar en condiciones de propiciar un cambio de Gobierno en Castilla y León.

Sobre los contactos con Yolanda Díaz para llevar a cabo ese frente amplio, ha dicho que hablarán con ella en las próximas horas, si bien ha dejado que caminan y trabajan "todos a una". "Caminamos y trabajamos codo con codo" para lograr un gobierno de cambio, ha apostillado.

Sobre el adelanto electoral también se ha pronunciado, por otra parte, la portavoz federal de IU, Sira Rego, quien ha mostrado su sorpresa y ha atribuido la decisión a un interés partidista en un momento en que debería estar centrado en resolver las necesidades de su población "muy golpeada" por la crisis sanitaria.

Ha dicho que en Izquierda Unida están preparados para afrontar estos comicios y ha asegurado que están "plenamente implicados" en promover ese frente común unitario a la izquierda del PSOE y en este contexto hablarán con todo el que sea susceptible de sumar. EFE

eaa-alr/jdm