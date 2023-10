Podemos intenta marcar la agenda en Sumar con una iniciativa sobre Israel en el Congreso

Podemos va a intentar que Sumar acepte una proposición no de ley (PNL) en el Congreso a favor de los derechos humanos de "toda la población" de Israel y los territorios Palestinos, en un intento de tener protagonismo dentro del grupo, donde no tienen capacidad por sí mismos de registrar iniciativas.

El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha anunciado este martes que van a registrar esta proposición de ley impulsada por su partido, aunque ha reconocido que necesitan el visto bueno de Sumar para hacerlo, ya que la formación morada no tiene portavocías en el grupo parlamentario esta legislatura.

"Ahora mismo, al no tener portavoces adjuntos, no podemos firmarla directamente, pero no creo que haya problema para que Podemos, que es un partido dentro de una coalición, ejerza su autonomía política y registre todas las PNL que le parezca necesario registrar", ha declarado a los medios tras asistir a un acto en el Congreso junto a fuerzas de la izquierda europea.

El diputado de Podemos ha explicado que han decidido presentar esta iniciativa porque creen que "el gobierno de España no puede permanecer impasible ante el conflicto que estamos viendo y el sufrimiento que están generando ese bombardeo que está haciendo Israel sobre la población civil palestina".

Y ha señalado que esta PNL incluye una petición a favor del alto al fuego en la zanja de Gaza y para que el Gobierno exija a Israel que cumpla "todas las resoluciones de ONU", al tiempo que reivindica el "derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al retorno a sus territorios".

Además, el diputado ha criticado a quien "pide condenas solo de una parte" dentro del conflicto entre Israel y los territorios palestinos, y sobre la declaración institucional que ha planteado el PP en la Mesa del Congreso, ha recalcado que no van a "aceptar hipocresías".

"Vamos aceptar que se vaya al fondo del conflicto, que desde luego es la ocupación de los territorios palestinos y el colonialismo que practica el Estado racista de Israel", ha añadido.

Sobre la escalada de la violencia, el portavoz de los comunes y secretario primero del Congreso, Gerardo Pisarello, no ha dudado en calificar de "atroces" los atentados de Hamas, pero también ha criticado "la vergonzosa" actitud de la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, porque en lugar de exigir un alto el fuego "ha amparado un nuevo acto de venganza de Netanyahu".

"Nosotros no actuamos con un doble rasero, todas las vidas importan. Los actos de Hamas son atroces, pero también son atroces los ataques de Israel durante décadas", ha declarado en una rueda de prensa en el Congreso.

También Pisarello ha respondido al vicesecretario del PP, Borja Sémper, que el lunes señaló que algunos socios del Gobierno de Pedro Sánchez tienen cercanía política e ideológica con el entorno de Hamas, y ha recalcado que las palabras del dirigente popular son "falsas e infames".