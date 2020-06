Podemos insiste en que la sociedad vasca "está preparada y necesita el tripartito progresista"

La candidata de Elkarrekin Podemos-IU a lehendakadi, Miren Gorrotxategi, ha insistido en que la sociedad vasca "está preparada y necesita el tripartito progresista", y ha considerado que "no se entiende que nos digan que hay que esperar porque sí algunas décadas más". "Al tripartito hoy solo le faltan los dirigentes del PSE y de EH Bildu", ha destacado.

Gorrotxategi ha ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián, junto a la coordinadora de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, para presentar el documento del plan de reconstrucción para Euskadi ante la crisis del covid-19, que la coalición morada dio a conocer hace la pasada semana y que ya ha comenzado a distribuir entre diferentes agentes sociales, sindicales y políticos.

La candidata de la coalición morada ha considerado que la proposición de un gobierno de coalición para Euskadi "no es algo vacío de contenido", sino que constituye en si misma "un auténtico proyecto político" que requiere "una herramienta para desarrollarlo", que sería este Plan de Reconstrucción de Euskadi.

Entre las propuestas están poner en marcha un Plan de empleo público garantizado "como quinto pilar del estado del bienestar", aumentar la inversión en políticas para "garantizar condiciones laborales dignas y respeto a los derechos sociales".

También contempla "proteger el futuro" invirtiendo en ciencia aumentando la inversión en I+D+i hasta el 3% del PIB, "apalancar el poder de compra de las administraciones públicas para impulsar un plan de transición ecológica y de modernización, blindar la sanidad pública en los presupuestos dedicándole un 7% del PIB y un 6% a la Educación", e implementar en Euskadi el "impuesto de reconstrucción-tasa covid".

"Estas medidas no pasarían de ser una simple fantasía si el Gobierno fuera dirigido por el PNV", ha afirmado Gorrotxategi, quien ha incidido en que la "alternativa" de la formación jeltzale "es la de siempre".

En ese sentido, ha recordado que "está insinuando que los funcionarios tienen una deuda con todos aquellos que no tienen garantizado su empleo y que tendrán que arrimar el hombro" y ha considerado que "es como un aviso de que los primeros recortes llegarán reduciendo o congelando el salario de los funcionarios, entre los que están médicos, enfermeras y maestros que nos cuidan y han trabajado para nosotros durante todos estos días".

Asimismo, ha criticado que la formación jeltzale "pretende también cerrar también el gasto público" cuando "en un momento de crisis es la única herramienta de la que disponemos que puede salvarnos de la recesión económica y que puede evitar que quienes paguen la crisis sean los de siempre". "En esta manera de hacer las cosas no nos van a encontrar y esperamos que tampoco encuentren el apoyo de otros partidos progresistas", ha afirmado.

Para Elkarrekin Podemos-IU, es "el momento del sector público, -algo que Adegi también ha reconocido-, de emitir deuda pública, de pensar en reformas fiscales, de consolidar el fondo de estabilización de empresas para Euskadi".

Por su parte, Isabel Salud ha recordado que la salida de la crisis de 2008 se saldó "a costa de aumentar las desigualdades sociales" ya que "hubo recortes de derechos laborales, congelaciones de pensiones, subida del IVA, desahucios o recortes en el sector público".

A su juicio, "no se puede volver a repetir". En ese sentido, ha destacado que desde el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos "se han puesto muchas medidas que no se pusieron en 2008". "Para nosotros es fundamental que la crisis no sea pagada de nuevo por las familias más vulnerables y la mayoría social trabajadora, tenemos que salir mas unidos y con mayor igualdad entre clases sociales", ha sostenido.

PRIMARIAS

Preguntada por la candidatura de Marisa Gadea, que ha logrado los avales para presentarse al proceso de elección de la dirección de Podemos Euskadi, ha afirmado que no tiene ninguna valoración que hacer y ha señalado que la primarias "están hechas para que todo aquel que considere que tiene un proyecto para dirigir el partido pueda presentarlo y que la militancia decida cuál es el que más le convence".

En referencia a la crítica que hace Gadea respecto a la acumulación de cargos, ha destacado que esta cuestión "está regulada por nuestros estatutos y por nuestros documentos organizativos" y ha remarcado que "nadie se va a saltar los estatutos y no es ningún problema".

Gorrotxategi ha recordado que está en la lista que presenta Pilar Garrido como colaboradora, aunque ha destacado que tiene una "excelentísima relación" con Gadea y, según ha dicho, "si la militancia decide que es ella pues perfecto".